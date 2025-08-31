Manchester City'de kâbus devam ediyor!

Premier Lig'de Brighton ve Manchester City karşılaştı. Ev sahibi, son dakikalarda gelen golle Guardiola'nın takımını 2-1 mağlup etti ve önemli bir galibiyet aldı.

MANCHESTER CITY YİNE KAYBETTİ

34. dakikada Erling Haaland'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapatan City, ikinci yarıda ise büyük bir darbe aldı. Önce 67. dakikada James Milner kazanılan penaltıyı gole çevirirken; 89'da sahneye çıkan Brajan Gruda da City'i yıkan gole imza attı! Bu sonuçla 3 maçta 2. mağlubiyetini alan maviler, 3 puanda kaldı. Diğer tarafta ise Brighton, 4 puana yükseldi.

SAKATLIK ŞOKU

Manchester City'nin ciddi bir yapılanmadan geçtiği dönemde, yeni transferlerden Rayan Cherki sakatlandı ve kulüpten yapılan açıklamaya göre de durum oldukça sıkıntılı görülüyor.