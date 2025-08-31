Menü Kapat
30°
Manchester City'de kâbus devam ediyor!

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, geçen sezondan sonra bu yılda da kâbus yaşıyor. İngiltere devi, an itibarıyla yeni sezondaki 3 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.

Manchester City'de kâbus devam ediyor!
'de Brighton ve karşılaştı. Ev sahibi, son dakikalarda gelen golle Guardiola'nın takımını 2-1 mağlup etti ve önemli bir galibiyet aldı.

Manchester City'de kâbus devam ediyor!

MANCHESTER CITY YİNE KAYBETTİ

34. dakikada Erling Haaland'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapatan City, ikinci yarıda ise büyük bir darbe aldı. Önce 67. dakikada James Milner kazanılan penaltıyı gole çevirirken; 89'da sahneye çıkan Brajan Gruda da City'i yıkan gole imza attı! Bu sonuçla 3 maçta 2. mağlubiyetini alan maviler, 3 puanda kaldı. Diğer tarafta ise Brighton, 4 puana yükseldi.

Manchester City'de kâbus devam ediyor!

SAKATLIK ŞOKU

Manchester City'nin ciddi bir yapılanmadan geçtiği dönemde, yeni transferlerden Rayan Cherki sakatlandı ve kulüpten yapılan açıklamaya göre de durum oldukça sıkıntılı görülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

PEP GUARDIOLA İÇİN SÜREÇ NASIL OLACAK?
Deneyimli hoca, geçtiğimiz haftalarda açıklama yapmış ve City sonrasında emekli olabileceğini söylemişti.
