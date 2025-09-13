Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor galibiyetinin ardından takımı hakkında konuştu. Ayrıca da başarılı hoca, Victor Osimhen sürecine de değindi.

Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 20:37

'da galibiyet röportajları gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların hocası , oyuncuların aldığı sürelere dair yaklaşımından bahsetti.

OKAN BURUK'TAN ANALİZLER

"Bu stadyumda oynamak çok zor. Kulübeden saha kenarına gitmek iki dakika, belki düzeltilebilir ama burada oynamak zor. genelde oyun kurmayı, topla oynamayı seven bir takım ama top bizdeydi. İlk yarıda daha az ürettik. İkinci yarıda ise oyuncu değişiklikleri sonrası Ahmet'in Icardi'yle oyunlarıyla ofansif bir tarza döndük. Birkaç geçiş oyunu oynadılar, duran toptan etkili oldular. İyi bir takıma karşı oynadık. Beşte beşle devam ediyoruz, mutluyum. Tabii bugün de gol yemeden devam ettik, bu da önemli. Aslında Icardi'yi daha kısa tutmayı planlıyordum. Yüzde yüz hazır değil ama süre aldıkça daha iyiye gidiyor. Bir yandan da gole ihtiyacımızın olması nedeniyle süresini uzattım. Aynı şekilde İlkay'ı da tuttum. Onu da almayı düşünüyordum. O da tam oynamadığı için biraz takımın gerisinde. Son olarak da Osimhen'in durumu birkaç gün içinde netleşecek. Oynayacak diye umuyoruz. Ağrıları var, idare edebilir durumda olacak mı bakacağız."

Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri!

MAURO ICARDI'DEN AVRUPA VURGUSU

"Galatasaray çok büyük, büyük olmaya da devam ediyor ve daha da büyük olacak her zaman. Bunu göstermek gerekiyor. Gollerimle buna katkı sağlamaya çalışıyorum. Türk olmasam da bu takımın bir parçası olmak; aidiyet, gerçekten çok özel benim için. Bunları da her fırsatta göstermek istiyorum. Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı oynayacağız. Biz de çok büyük bir takımız. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Takımın tamamlandığını düşünüyorum. Galatasaray için en iyisini istiyoruz."

Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KİMLE OYNAYACAK?
Sarı kırmızılılar, hafta içinde Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak ve Avrupa'da da yeni sezonu açacak.
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#galatasaray
#süper lig
#trendyol süper lig
#okan buruk
#okan buruk
#eyüpspor
#victor osimhen
#Mauro Icardi
#Spor
