Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Beşiktaş kendi sahasında Eyüpspor'u 2-1 yenerek lige başlarken, Kartal'ın yıldızları da süreci değerlendirdi. Esasen ise Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu transferine dair de açıklamalar yaptı.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU AÇILIMI

"İyi başladık, golü de bulduk ama duran topta kolay şekilde beraberliği yakaladılar. Ardından ise pozisyona girmekte zorlandık ama Rafa galibiyeti getiren golü attı. Mutluyuz tabii ve daha çok çalışmamız da lazım. Açıkçası daha kolay geçmesini umuyorduk bu maçın. Hiç tatil yapmadan kampa katıldım. Onun yorgunluğu vardı. Shakhtar Donetsk maçında hissettim. Hafif sakatlığım vardı. Daha %100'ümde değilim. Beklenti yüksek, biliyorum. Daha iyi olacağım. Transfer özelindeyse, Kerem bir sene içerisinde çok iyi arkadaşım oldu. Hemen hemen her gün konuştuk transfer olacağım dönemde. Sonrasında da konuştuk ama şu anda nasıl düşünüyor, nereye gitmek istiyor, kalmak istiyor mu; diye sormadım. Çünkü özel, kendi kararı. Gelirse mutlu oluruz. Bakalım, hayırlısı olsun. Nasıl karar veriyorsa; o kararının arkasında durur, öyle bir karakter o. Hayırlısı onun için de."

WILFRED NDIDI'DEN POZİTİF YORUMLAR

"Atmosfer harika. Maçta da genel anlamda iyiydik. 1-1'ken takım ruhu gösterdik. Taraftarımız da itici güç oldu. Hocamızın benden ne istediğini biliyorum. Öndeki oyuncularımızın kaliteleriyle işim kolaylaşıyor. Sakatlığım ciddi değil, sezon başında böyle şeyler yaşanır ama sorun yok."

GABRIEL PAULISTA'DAN 'BÜTÜNLÜK' VURGUSU

"Evimizde oynadık, büyük bir takımız. 3 puanla başlamak önemliydi. Ön alan baskımız iyiydi. Topla iyi oynayan rakiplere karşı bu önemli. Maça hazırlanmak için de az zamanımız vardı. Baskıdan çıktığı anlar da oldu rakibin. Topun arkasına geçip iyi savunma yaptık. Önde kaliteli işler yaptığımız zaman kazanıyoruz. Bireysel anlamda kendimi geliştirip daha iyi olabilirim ama hepimiz iyi oynadık. Topu kazandıktan sonra, hızlıca Rafa'ya aktardım ve o da o kalitesiyle golü attı."