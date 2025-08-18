Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Beşiktaş'ta Eyüpspor zaferinin ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Beşiktaşlı futbolculardan Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Gabriel Paulista; maç sonunda kritik değerlendirmelerde bulundu.

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!
kendi sahasında Eyüpspor'u 2-1 yenerek lige başlarken, Kartal'ın yıldızları da süreci değerlendirdi. Esasen ise , Kerem Aktürkoğlu transferine dair de açıklamalar yaptı.

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

ORKUN KÖKÇÜ'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU AÇILIMI

"İyi başladık, golü de bulduk ama duran topta kolay şekilde beraberliği yakaladılar. Ardından ise pozisyona girmekte zorlandık ama Rafa galibiyeti getiren golü attı. Mutluyuz tabii ve daha çok çalışmamız da lazım. Açıkçası daha kolay geçmesini umuyorduk bu maçın. Hiç tatil yapmadan kampa katıldım. Onun yorgunluğu vardı. Shakhtar Donetsk maçında hissettim. Hafif sakatlığım vardı. Daha %100'ümde değilim. Beklenti yüksek, biliyorum. Daha iyi olacağım. Transfer özelindeyse, Kerem bir sene içerisinde çok iyi arkadaşım oldu. Hemen hemen her gün konuştuk transfer olacağım dönemde. Sonrasında da konuştuk ama şu anda nasıl düşünüyor, nereye gitmek istiyor, kalmak istiyor mu; diye sormadım. Çünkü özel, kendi kararı. Gelirse mutlu oluruz. Bakalım, hayırlısı olsun. Nasıl karar veriyorsa; o kararının arkasında durur, öyle bir karakter o. Hayırlısı onun için de."

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

WILFRED NDIDI'DEN POZİTİF YORUMLAR

"Atmosfer harika. Maçta da genel anlamda iyiydik. 1-1'ken takım ruhu gösterdik. Taraftarımız da itici güç oldu. Hocamızın benden ne istediğini biliyorum. Öndeki oyuncularımızın kaliteleriyle işim kolaylaşıyor. Sakatlığım ciddi değil, sezon başında böyle şeyler yaşanır ama sorun yok."

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

GABRIEL PAULISTA'DAN 'BÜTÜNLÜK' VURGUSU

"Evimizde oynadık, büyük bir takımız. 3 puanla başlamak önemliydi. Ön alan baskımız iyiydi. Topla iyi oynayan rakiplere karşı bu önemli. Maça hazırlanmak için de az zamanımız vardı. Baskıdan çıktığı anlar da oldu rakibin. Topun arkasına geçip iyi savunma yaptık. Önde kaliteli işler yaptığımız zaman kazanıyoruz. Bireysel anlamda kendimi geliştirip daha iyi olabilirim ama hepimiz iyi oynadık. Topu kazandıktan sonra, hızlıca Rafa'ya aktardım ve o da o kalitesiyle golü attı."

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Siyah beyazlıların güncel takım bilançosu, 161 milyon Euro olarak gösteriliyor.
