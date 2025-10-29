Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve dünden bugüne bu toprakları bize yurt kılmak için canıyla kanıyla bedel ödeyen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aziz ruhları şad olsun.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

"Cumhuriyeti biz böyle kazandık! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve millî mücadelemizin tüm kahramanlarına rahmet ve minnetle. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."



Türkiye Futbol Federasyonu

"Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde, bizlere özgür ve aydınlık bir gelecek armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."



Türkiye Basketbol Federasyonu

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhuriyetimizin 102. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz."

Türkiye Voleybol Federasyonu

Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, milletimizin azmi ve bağımsızlık inancıyla kurulan Cumhuriyetimiz; geleceğe umut, birlik ve özgürlükle ışık tutmaya devam ediyor. Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gururla kutluyoruz!"



Türkiye Güreş Federasyonu

"102 yıldır; inancımızla, gücümüzle ve gençlerimizle. Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatıyor, her nesilde aynı mücadele ruhunu yeniden yeşertiyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlığımız için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"



Türkiye Bisiklet Federasyonu

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlu olsun."

Türkiye Okçuluk Federasyonu

"Cumhuriyetimizin 102. yılını milli birlik ve beraberlik duyguları içinde kutluyor, bizlere bugünleri armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun."



Türkiye Tenis Federasyonu

"Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur, inanç ve kararlılıkla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin değerleriyle yükselen, çağdaş, güçlü ve aydınlık bir Türkiye için sporun birleştirici gücüyle geleceğe birlikte yürüyoruz."



Türkiye Cimnastik Federasyonu

"Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

Türkiye Karate Federasyonu

"Bir milletin yeniden doğuşunun adı Cumhuriyet. Ve biz, o mirasın izinde; disiplin, inanç ve mücadeleyle yürüyen gençliğiz. Atatürk'ün 'Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir; benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu yeterlidir' sözündeki anlamla, onun ideallerini minderde, sahada, hayatta yaşatıyoruz. Cumhuriyetin değerlerini sporla, karateyle, azimle ve yürekle geleceğe taşıyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun.



Galatasaray

"Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen var olması için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."



Fenerbahçe

"102 yıl önce milletçe yazdığımız destan; özgürlüğün, birlikteliğin ve çağdaş bir geleceğe olan inancın simgesidir. Cumhuriyet, ortak değerlerimizin, dayanışmamızın ve geleceğe duyduğumuz umudun adıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kurulduğumuz günden bu yana Cumhuriyetimizin temel ilkelerini yaşatmayı; her nesle, Atatürk'ün izinde bir geleceği miras bırakmayı görev bildik. Sporun birleştirici gücüyle, bu toprakların çocuklarına umut olmayı ve aydınlık yarınlara katkı sunmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılında bir kez daha gururla haykırıyoruz: Biz bu ülkenin, bu değerlerin, bu büyük mirasın neferleriyiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor; Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi sonsuz saygı ile anıyoruz."

Beşiktaş

"Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."



Trabzonspor

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına minnetle… Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun!"



Başakşehir

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

Göztepe

"Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun! 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı ve minnet ile anıyoruz."



Samsunspor

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük armağanı ve emaneti Cumhuriyetimizin 102. yaşı kutlu olsun! Kurtuluş mücadelemizin ilk adımının atıldığı şehrimizden doğan #AtatürklüArma Samsunspor olarak, daima Atatürk'ün izinde. daima Cumhuriyetleyiz. Yaşasın Cumhuriyet!"



Gençlerbirliği

"Yaşasın Cumhuriyet! Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anarak gururla kutluyoruz. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet; özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve çağdaş geleceğimizin teminatıdır."

Corendon Alanyaspor

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."



Kayserispor

"Yaşasın Cumhuriyet! Cumhuriyet'imizin ilanının 102. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."



Gaziantep FK

"Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir onur, coşku ve heyecanla kutluyor; bizlere bu aziz vatanı emanet eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve kahraman ecdadımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."



Konyaspor

"'Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.' Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun."

Çaykur Rizespor

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun"



Antalyaspor

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz."



Kocaelispor

"Uğramasın sana. Ne hüzün ne de keder! Yaşasın Cumhuriyet"



Kasımpaşa

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

Eyüpspor

"Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun! Milletimizin sarsılmaz iradesi, azmi ve inancıyla temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve çağdaşlığımızın en güçlü simgesidir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"



Fatih Karagümrük

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyor; başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."



Eczacıbaşı Spor Kulübü

"Hayallerimize ışık tutan, Cumhuriyetimizin 102. yılı! Umudumuzu, cesaretimizi ve bir arada olmanın gücünü ondan alıyoruz. İnançla, umutla ve birlikte daha ileriye... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.