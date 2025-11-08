Trabzonspor'da Fatih Tekke'den takıma mesaj: "1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Trabzonspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sürpriz puan kaybı sonrasında takımına seslendi.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

"Perşembe'den cumaya kadar çalıştığımız oyunculardan yararlanamadıklarımız oldu. Çalıştığımızın çok dışında, beklentimizin çok altında bir maç. Rakibi tebrik ederim. Kendi evinde Trabzon'un teknik adamı; bir puana iyi dememeli ama ben dürüst bir adamım, bu oyuna bir puan iyi. İyi savunamazsanız her takım oynuyor, oynuyor yani. Müsaade ederseniz herkes oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsak 2 puan kaybetmedik. Sakatlar ve cezalılar var. Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda. Bizim gücümüz bir arada oynamayla oluşuyor ve performansımızın hepsini verdiğimizde işler biraz kolaylaşıyor. Çok kolaylaşıyor diyemiyorum. Kendimi de katarak hepimiz beraber 2 puan kaybettik. Üzgünüz."