 Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den takıma mesaj: "1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor beraberliğinin ardından maçı değerlendirdi. Genç çalıştırıcı, 1 puana iyi demek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den takıma mesaj:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 19:58
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 19:58

Trendyol 'in 12. haftasında, ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü , sürpriz puan kaybı sonrasında takımına seslendi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den takıma mesaj: "1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz"

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

"Perşembe'den cumaya kadar çalıştığımız oyunculardan yararlanamadıklarımız oldu. Çalıştığımızın çok dışında, beklentimizin çok altında bir maç. Rakibi tebrik ederim. Kendi evinde Trabzon'un teknik adamı; bir puana iyi dememeli ama ben dürüst bir adamım, bu oyuna bir puan iyi. İyi savunamazsanız her takım oynuyor, oynuyor yani. Müsaade ederseniz herkes oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsak 2 puan kaybetmedik. Sakatlar ve cezalılar var. Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda. Bizim gücümüz bir arada oynamayla oluşuyor ve performansımızın hepsini verdiğimizde işler biraz kolaylaşıyor. Çok kolaylaşıyor diyemiyorum. Kendimi de katarak hepimiz beraber 2 puan kaybettik. Üzgünüz."

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den takıma mesaj: "1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz"

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA HEDEF NEYDİ?
Karadeniz devi, mücadeleden 3 puan almak ve zirve takibini sürdürmek istiyordu.
