Trabzonspor'da yıldız isimle imzalar atılıyor!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a gidişinin ardından, Manchester United tarafından gözden çıkarılan Andre Onana gündeme gelmişti. An itibarıyla ise Trabzonspor, yıldız kaleciyle her konuda anlaştı ve sürpriz transfer için geri sayıma geçti.

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA İLE İMZALAR ATILIYOR

Trabzonspor ile söz kesen Andre Onana'nın, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi ve Karadeniz devine resmen imza atması bekleniyor! Ayrıca da bu süreçte yıldız eldiveni kiralayacak olan Trabzonspor, Manchester United'a herhangi bir ücret ödemeyecek ve sadece Kamerunlu kalecinin maaşını karşılayacak.

TRABZONSPOR'UN SÜRPRİZ HAMLESİ ANDRE ONANA'NIN PERFORMANSI

Trabzonspor'un büyük sürprizi Andre Onana, geçen sezon Manchester United ile 50 maça çıkmış ve 11 mücadeleyi gol yemeden tamamlamıştı. İlave olarak da bu dönemde tam 65 kez skor tabelasının değişmesini engelleyemeyen yıldız kaleci, Unitedlı taraftarlar tarafından çok eleştirilmiş ve kulüpten gönderilmesi istenmişti.