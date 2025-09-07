Menü Kapat
TGRT Haber
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'da yıldız isimle imzalar atılıyor!

Trabzonspor'da Andre Onana transferi gerçekleşiyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Trabzonspor ve Andre Onana'nın ön anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Trabzonspor'da yıldız isimle imzalar atılıyor!
'da Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a gidişinin ardından, tarafından gözden çıkarılan gündeme gelmişti. An itibarıyla ise Trabzonspor, yıldız kaleciyle her konuda anlaştı ve sürpriz transfer için geri sayıma geçti.

Trabzonspor'da yıldız isimle imzalar atılıyor!

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA İLE İMZALAR ATILIYOR

Trabzonspor ile söz kesen Andre Onana'nın, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi ve Karadeniz devine resmen imza atması bekleniyor! Ayrıca da bu süreçte yıldız eldiveni kiralayacak olan Trabzonspor, Manchester United'a herhangi bir ücret ödemeyecek ve sadece Kamerunlu kalecinin maaşını karşılayacak.

Trabzonspor'da yıldız isimle imzalar atılıyor!

TRABZONSPOR'UN SÜRPRİZ HAMLESİ ANDRE ONANA'NIN PERFORMANSI

Trabzonspor'un büyük sürprizi Andre Onana, geçen sezon Manchester United ile 50 maça çıkmış ve 11 mücadeleyi gol yemeden tamamlamıştı. İlave olarak da bu dönemde tam 65 kez skor tabelasının değişmesini engelleyemeyen yıldız kaleci, Unitedlı taraftarlar tarafından çok eleştirilmiş ve kulüpten gönderilmesi istenmişti.

Trabzonspor'da yıldız isimle imzalar atılıyor!

Sıkça Sorulan Sorular

MANU ANDRE ONANA'YI NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
İngiltere devi, yıldız kaleciyi Inter'den kadrosuna katmış ve 50 milyon Euro bonservis ödemişti.
