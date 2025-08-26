Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Türkiye - İspanya maçının biletleri satışa çıktı! Passo kartı olmayanlara alternatif

A Milli Takımımızın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları açıladı. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları ücretsiz üyelik kaydı oluşturabilecek.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 17:59

'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı müsabakanın genel bilet satışlarının başladığı açıklandı. Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

PASSO KARTI OLMAYANLAR İÇİN ALTERNATİF

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Filenin Sultanları Bulgaristan'ın belini büktü! Son 16'yı garantiledi
ETİKETLER
#ispanya
#a milli futbol takımı
#Fifa Dünya Kupası Elemeleri
#Konya Büyükşehir Belediye Stadı
#Bilet Satışları
#Passo
#Passo Taraftar Kart
#Spor
