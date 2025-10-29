Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor farklı kaybetti: Antalyaspor üst tura rahat yükseldi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'u 3-0 ile geçti. Akdeniz temsilcisinin golleri; Ramzi Safuri (36-P), Tomas Cvancara (48) ve Yohan Boli'den (60) geldi.
Emre Belözoğlu sonrasında Antalyaspor'un başına geçen Erol Bulut, Trendyol Süper Lig'deki mağlubiyetlerin ardından yeni takımındaki ilk zaferini Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşamış oldu. Deneyimli hoca, kırmızı beyazlılar ile lig etabında 2 maça çıkmış ve hiç puan alamamıştı.
Süper Lig'deki uzun yıllar sonrasında alt liglere düşen Bursaspor, tekrar zirveye çıkmak için yapılanmaya gitmiş ve geçen sezon 3. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.