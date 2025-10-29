Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor farklı kaybetti: Antalyaspor üst tura rahat yükseldi!

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'u 3-0 ile geçti. Akdeniz temsilcisinin golleri; Ramzi Safuri (36-P), Tomas Cvancara (48) ve Yohan Boli'den (60) geldi.

EROL BULUT'UN İLK GALİBİYETİ

Emre Belözoğlu sonrasında Antalyaspor'un başına geçen Erol Bulut, Trendyol Süper Lig'deki mağlubiyetlerin ardından yeni takımındaki ilk zaferini Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşamış oldu. Deneyimli hoca, kırmızı beyazlılar ile lig etabında 2 maça çıkmış ve hiç puan alamamıştı.

BURSASPOR'DA HEDEF SÜPER LİG

Süper Lig'deki uzun yıllar sonrasında alt liglere düşen Bursaspor, tekrar zirveye çıkmak için yapılanmaya gitmiş ve geçen sezon 3. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.