Android 16 QPR2 Beta 1 güncellemesi çıktı: İşte telefonlara gelen yenilikler

Teknoloji devi Google, destekleyen akıllı telefonlara Android 16 QPR2 Beta 1 güncellemesini vermeye başladı. Kullanıcıya cihazın görünümü ve kilit ekranı gibi kısımları üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak sürüm, henüz beta aşamasında bulunuyor. İşte Android 16 QPR2 Beta 1 güncellemesi ile gelen yenilikler...

KARANLIK MOD VE TEMA SAVAŞLARI SONA ERDİ

Android 16 QPR2 Beta 1 güncellemesinin en dikkat çeken özelliklerinden biri, "genişletilmiş karanlık mod" işlevi olarak karşımıza çıktı. Artık varsayılan olarak karanlık mod desteği bulunmayan üçüncü taraf uygulamalar bile koyu bir arayüze zorlanabiliyor.

Benzer bir özellik, uygulamaların ana ekranda düzensiz görünen simgeleri için de geçerli oluyor. Artık tüm uygulamaların temalı simgeleri, Google'ın tasarım diliyle tam bir uyum içinde olacak.

KİLİT EKRANI WİDGET'LARI VE EBEVEYN KONTROLÜ GELİYOR

Android 16 QPR2 Beta 1 sürümüyle kilit ekranı widget'ları özelliği kullanıma sunuldu. Şu anda sınırlı sayıda widget mevcut olsa da, üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamalarını güncellemeleriyle bu platforma daha fazla widget eklenecek.

Ayrıca doğrudan Ayarlar uygulamasına entegre edilen yeni Google Family Link ile gelişmiş ebeveyn kontrolleri de artık parmaklarınızın ucunda oluyor. İçerik filtreleme, belirli uygulamaları engelleme ve daha fazlasını parola korumalı bir şekilde sunuyor.

ANDROID 16 QPR2 BETA 1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Android 16 QPR2 Beta 1 versiyonu şu an için Pixel cihazlarıyla uyumlu. Eğer bir Pixel modeline sahipseniz ve yeni özellikleri resmi çıkışlarından önce denemek istiyorsanız, Google'ın Android Beta Programı'na kaydolarak güncellemeyi otomatik olarak alabilirsiniz.

Manuel kontrol için ise Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncellemeleri yolunu izleyerek güncellemenin telefonunuza gelip gelmediğini denetleyebilirsiniz. Ardından "indir ve yükle" butonuna tıklamanız yeterli oluyor.