TGRT Haber
30°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Boston Dynamics, odanızı tıpkı sizin gibi toplayabilen Atlas robotunu görücüye çıkardı

Boston Dynamics ve Toyota iş birliğiyle Atlas robotu için Büyük Davranış Modeli (LBM) tanıtıldı. Sistem, robotların insan eylemlerini anlayıp uyum sağlamasını kolaylaştırıyor. Nasıl çalıştığı, paylaşılan bir videoyla gösterildi.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 10:34

Toyota Research Institute (TRI) ile iş birliği yapan Boston Dynamics, Atlas robotu için Büyük Davranış Modeli (LBM) adı verilen yeni bir sistem geliştirdi. İnsan davranışlarına dair geniş bir veri setiyle eğitilen sistemin amacı, robotların karmaşık insan eylemlerini gerçek dünya ortamlarında anlamasını, üretmesini ve uyum sağlamasını kolaylaştırmak.

Interesting Engineering'in haberine göre, artık daha önce zorlu bir manuel programlama süreci gerektiren yeni yetenekler, tek bir kod satırı bile yazılmadan hızlıca Atlas'a eklenebiliyor. Bu, robotların öğrenme şeklini kökten değiştiren bir yenilik olarak görülüyor.

Boston Dynamics, odanızı tıpkı sizin gibi toplayabilen Atlas robotunu görücüye çıkardı

İNSANLIĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞAN ROBOT

Boston Dynamics'in yayınlamış olduğu yeni video, Atlas'ın her ne kadar biraz yavaş olsa da insan davranışlarını kusursuza çok yakın bir şekilde gerçekleştirdiğini gösterdi. Robot, bir sepet dolusu nesneyi başka bir sepete aktarmakla görevlendirildi ve başarıyla tamamladı.

Boston Dynamics, odanızı tıpkı sizin gibi toplayabilen Atlas robotunu görücüye çıkardı

Önce dolu sepeti kendine çekti, kapağını açtı ve tüm nesneleri daha büyük bir sepete aktarmaya başladı. Videonun ilerleyen bölümlerinde ise, nesneleri doğru şekilde tutabilmek için şekillerini kavradığını ve onları bir rafa yerleştirdiğini de gördük. Yürüme, çömelme, sıralama ve düzenleme gibi diğer eylemleri de ustalıkla sergiledi.

Atlas'ın insansı görevleri yerine getirmesi etkileyici olsa da videonun en dikkat çekici kısmı bu değildi. Video boyunca, bir insan sürekli olarak robotun görevini yapmasını engellemeye çalıştı, nesneleri yerinden oynattı veya sepeti itti. Ancak Atlas, tüm bu engellemelere rağmen pes etmedi ve görevini kararlılıkla tamamladı.

