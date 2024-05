Apple, WWDC 24 etkinliğinin detaylarını paylaştı: iPhone, iPad ve Mac yenileniyor!

29 May 2024 10:41 - Güncelleme : 29 May 2024 10:41

Teknoloji devi Apple, bu yılki Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) için önemli bir duyuru yaptı. Başta iPhone olmak üzere iPad, Mac, Apple Watch ve Vision Pro gibi ürünlerin yeni özelliklerinin tanıtılacağı WWDC 24 için yazılım geliştiricilerine davetiye gönderdi.

APPLE, WWDC 2024 ETKİNLİĞİNİN TARİHİNİ VE SAATİNİ AÇIKLADI

Konuyla ilgili Apple'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Keynote Sunumu ve Platforms State of the Union etkinliklerini duyuran Apple, geliştiricilerin hafta boyunca neler öğrenecekleri ve yaşayacakları hakkında da bilgiler paylaştı. Bu ücretsiz online konferans, dünyanın her yerine yayılmış Apple geliştirici topluluğunu bir araya getirerek onlara iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS ve watchOS’e gelecek en yeni teknolojiler, araçlar ve yazılım çerçeveleri hakkında bilgiler sunuyor."

Apple'ın internet sitesi, Apple Developer uygulaması, Apple TV platformu ve Apple YouTube kanalından izlenebilecek konferans, 10 Haziran'da Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak.

Apple, Keynote Etkinliği’nin ardından Platforms State of the Union etkinliğinde iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS, ve watchOS’teki son gelişmeler ve Apple geliştiricilerine güç verecek yeni araçlar hakkında ayrıntılı bilgiler verileceğini açıkladı. Bu da aynı gün 23.00'da başlayacak.