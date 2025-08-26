Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple yeni iOS 26 Beta 8 güncellemesini yayınladı

Apple, eylül ayında çıkması beklenen iOS 26 final sürümü öncesi son Beta güncellemesini yayınladı. İşte iOS 26 Beta 8'in detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Apple yeni iOS 26 Beta 8 güncellemesini yayınladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 12:00

ABD'li teknoloji devi Apple, iOS 26 8 güncellemesini 25 Ağustos (dün) itibarıyla kullanıma sundu. Eylül ayında final sürümünün yayınlanması beklenen iOS 26 işletim sisteminin son Betası olduğu tahmin ediliyor. Peki yeni nasıl yüklenir? İşte tüm detaylar.

IOS 26 BETA 8 ÇIKTI

, iOS 18'den iOS 13'e kadar hiçbir sürümde sekiz betayı aşmamıştı. Sadece 2018'deki iOS 12 tam 12 beta ile istisna olmuştu. Ayrıca iOS 18'in sekizinci betasının 28 Ağustos'ta yayınlandığı ve sonrasında başka bir beta sürümünün gelmediği düşünülürse, iOS 26 için de benzer bir senaryo bekleniyor.

Apple yeni iOS 26 Beta 8 güncellemesini yayınladı

MacRumors'un haberine göre, iOS 26 Beta 8'de büyük ve gözle görülür bir değişiklik bulunmuyor. Bu, yazılımın artık kararlı olduğu ve büyük hatalardan arındırıldığı anlamına geliyor. Çok yakında nihai sürüm olan "release candidate" (RC) versiyonunun çıkması öngörülüyor.

IOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 26'nın resmi lansmanı eylül ayındaki etkinliğinden hemen sonra gelecek. Apple, geleneksel olarak etkinlikten hemen sonra son test aşaması olan "release candidate" sürümünü geliştiricilere sunuyor. Bu sürümde büyük bir sorun çıkmazsa, herkesin yükleyebileceği final versiyon olacak.

iOS 26 Beta 8 sürümünü yüklemek isteyen meraklı kullanıcılar ise Ayarlar uygulamasındaki "Yazılım Güncelleme" bölümünden "Developer Beta" seçeneğini seçip yazılımı indirebilir ve yeni özellikleri kullanabilirler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Katlanabilir iPhone'un teknik detayları belli olmaya devam ediyor: Bir özelliği daha sızdırıldı
Apple, iOS 26 ile eski iPhone modellerini canlandıracak: Animasyonlar yenilendi

Sıkça Sorulan Sorular

iOS 26 final sürümü ne zaman çıkacak?
Final sürümün, eylül ayında yayınlanması bekleniyor.
ETİKETLER
#apple
#iphone
#güncelleme
#beta
#Ios 26
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.