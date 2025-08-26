Apple yeni iOS 26 Beta 8 güncellemesini yayınladı

ABD'li teknoloji devi Apple, iOS 26 Beta 8 güncellemesini 25 Ağustos (dün) itibarıyla kullanıma sundu. Eylül ayında final sürümünün yayınlanması beklenen iOS 26 işletim sisteminin son Betası olduğu tahmin ediliyor. Peki yeni güncelleme nasıl yüklenir? İşte tüm detaylar.

IOS 26 BETA 8 ÇIKTI

Apple, iOS 18'den iOS 13'e kadar hiçbir sürümde sekiz betayı aşmamıştı. Sadece 2018'deki iOS 12 tam 12 beta ile istisna olmuştu. Ayrıca iOS 18'in sekizinci betasının 28 Ağustos'ta yayınlandığı ve sonrasında başka bir beta sürümünün gelmediği düşünülürse, iOS 26 için de benzer bir senaryo bekleniyor.

MacRumors'un haberine göre, iOS 26 Beta 8'de büyük ve gözle görülür bir değişiklik bulunmuyor. Bu, yazılımın artık kararlı olduğu ve büyük hatalardan arındırıldığı anlamına geliyor. Çok yakında nihai sürüm olan "release candidate" (RC) versiyonunun çıkması öngörülüyor.

IOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 26'nın resmi lansmanı eylül ayındaki iPhone etkinliğinden hemen sonra gelecek. Apple, geleneksel olarak etkinlikten hemen sonra son test aşaması olan "release candidate" sürümünü geliştiricilere sunuyor. Bu sürümde büyük bir sorun çıkmazsa, herkesin yükleyebileceği final versiyon olacak.

iOS 26 Beta 8 sürümünü yüklemek isteyen meraklı kullanıcılar ise Ayarlar uygulamasındaki "Yazılım Güncelleme" bölümünden "Developer Beta" seçeneğini seçip yazılımı indirebilir ve yeni özellikleri kullanabilirler.