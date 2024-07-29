Bilimi baştan yazdıracak keşif: Dünya'da yaşam bilinenden daha önce başladı!

29 Temmuz 2024 14:09 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 14:26

Sebze ve meyve halinde 'yol' kavgasında kurşunlar konuştu: Çok sayıda yaralı var

Sebze ve meyve halinde 'yol' kavgasında kurşunlar konuştu: Çok sayıda yaralı var

Dünya üzerindeki karmaşık yaşamın başlangıcıyla ilgili yeni bir çalışma, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Galler'deki Cardiff Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, karmaşık yaşamın düşündüğümüzden 1.5 milyar yıl önce başlamış olabileceğini keşfetti.

Sky News'in aktardığına göre bilim insanları, hayvanların Dünya'da ilk olarak 635 milyon yıl önce ortaya çıktığını düşünüyordu. Ancak Gabon'daki Franceville Havzası'nda çok daha erken bir ekosistemin işaretleri bulundu. Bu da çok daha eski bir yaşamın var olabileceğini düşündürüyor.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Ernest Chi Fru, "Deniz fosforu ve deniz suyu oksijen konsantrasyonlarındaki artışların, 635 milyon yıl önce biyolojik evrimin bir bölümüyle bağlantılı olduğunu zaten biliyoruz. Çalışmamız, kayıtlara 2.1 milyar yıl önce, çok daha önceki bir dönemi ekliyor." dedi.

BİLİM İNSANLARI ÇALIŞMAYI NASIL YAPTI?

Ernest Chi Fru liderliğindeki uluslararası bilim insanları ekibi, Franceville'de 10 yıl önce bulunan ve fosil olup olmadığı halen tartışılan, "Franceville biyotası" adı verilen oluşumların etrafındaki kayaların, oksijen ve fosfor gibi yaşamı destekleyebilecek besinleri içerip içermediğini inceledi.

Çalışmanın, Dünya'da yaşamı başlatan süreçlerle ilgili fikirlerin kanıtlanmasına yardımcı olacağını belirten Chi Fru, "Biz diyoruz ki bakın burada fosiller var, oksijen var, bu ilk karmaşık canlı organizmaların ortaya çıkmasını tetikledi. 635 milyon yıl önce Kambriyen Dönemi'ndeki sürecin aynısını görüyoruz." dedi.

Araştırmada, iki kıta levhasının su altında çarpışması sonucu oluşan volkanik aktivitelerin "besin açısından zengin, sığ bir iç deniz" oluşturduğu, bunun da oksijen ve fosfor seviyelerini artırdığı kaydedildi.

"İLAVE KANITLAR DA GEREKLİ"

Dr. Chi Fru, bu korunaklı ortamın fotosentezin oluşumunu sağlayarak oksijen artışına imkan verdiğini belirterek, oksijen bolluğunun da söz konusu döneme ait fosillerde görülen, basit yaşam formlarında gözlemlenen büyümeyi sağlayacak enerjiyi meydana getirmiş olabileceğini kaydetti.

Araştırmacı, teorilerinin doğru çıkması halinde bu yaşam formlarının sporlarla üreyen, beyin içermeyen, tek hücreli bir organizma olan cıvık mantara benziyor olabileceğini söyledi.

Öte yandan bazı bilim insanları bu görüşlere katılmıyor ve ilave kanıtların gerekli olduğunu vurguluyor.

Araştırmada yer almayan, University College London'dan (UCL) Prof. Dr. Graham Shields, bu konuda çekinceleri olduğunu belirterek "2,1 milyar yıl önce daha yüksek besinlerin olduğu fikrine karşı değilim ancak bunun karmaşık yaşam oluşturmak için çeşitliliğe yol açabileceğine ikna olmuş değilim." ifadelerini kullandı.