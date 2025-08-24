Call of Duty: Black Ops 7'de yeni dönem: Oyuncular tepkili

Treyarch’ın geliştirdiği yeni Black Ops oyununda hikaye modu hem tek başına hem de arkadaşlarla birlikte oynanabilecek. Fakat bu kez oyuncular “Kolay, Orta, Zor” gibi bir seçim yapamayacak. Zorluk seviyesi, oyuna entegre edilmiş şekilde, kaç kişiyle oynadığınıza göre otomatik olarak değişecek.

GELİŞTİRİCİDEN AÇIKLAMA

Treyarch’ın yardımcı kreatif direktörü Miles Leslie, bu tercihi şöyle açıklıyor:

“Co-op hikayede farklı bir yaklaşım gerekiyordu. Tek başına oynayanlar için de doğru hissettirmesini istedik. Oyunun sosyal bir deneyim olmasını, aynı zamanda iki, üç ya da dört kişi için de dengeli bir zorluk sunmasını amaçladık.”

OYUNCULARDAN TEPKİ

Serinin önceki oyunlarında yeni başlayanlardan en deneyimli oyunculara kadar herkes için ayrı zorluk seçenekleri bulunuyordu. Hatta birçok hayran, hikayeyi farklı seviyelerde tekrar tekrar oynayarak kendine meydan okumayı severdi. Bu nedenle Black Ops 7’nin bu özelliği kaldırması, birçok oyuncu tarafından mantıksız bulunuyor. Çünkü Halo gibi pek çok co-op oyunda hem birlikte oynama hem de zorluk seçme imkânı bir arada sunulabiliyor.