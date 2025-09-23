Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
 23.09.2025

ChatGPT'nin arkasındaki güç büyüyor: Nvidia, OpenAI'a dev yatırım yapacak

Nvidia, OpenAI'a 100 milyar dolara kadar yatırım yaparak 10 gigawattlık yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kuruyor. İlk aşama 2026'da faaliyete geçecek.

Nvidia sohbet robotu 'nin geliştiricisi 'a 100 milyar dolara kadar yapacağını duyurdu. OpenAI'ın yeni nesil modellerini eğitmek ve çalıştırmak için en az 10 gigawattlık sistemin devreye alınması planlanıyor. Stratejik ortaklık için iki şirket arasında iyi niyet mektubu imzalandı.

Bu kapsamda ve enerji kapasitesini desteklemek için Nvidia'nın sistemler devreye girdikçe OpenAI'a 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağı kaydedilen açıklamada, ilk aşamanın 2026'nın ikinci yarısında faaliyete geçmesinin hedeflendiği ifade edildi.

ChatGPT'nin arkasındaki güç büyüyor: Nvidia, OpenAI'a dev yatırım yapacak

İKİ ŞİRKET YAZILIM YOL HARİTALARINI UYUMLU HALE GETİRECEK

Açıklamada, OpenAI'ın yapay zeka fabrikaları büyüme planlarında Nvidia'yı tercih edilen stratejik ortak olarak konumlandıracağı vurgulanarak, iki şirketin yazılım yol haritalarını uyumlu hale getireceği belirtildi.

Bu ortaklığın Microsoft, Oracle, SoftBank ve Stargate gibi ortaklarla sürdürülen mevcut işbirliklerini tamamlayıcı nitelikte olduğu bildirilen açıklamada, aynı zamanda insanlık yararına genel yapay zeka geliştirme misyonunu ilerletmeye de hizmet edeceğine işaret edildi.

ChatGPT'nin arkasındaki güç büyüyor: Nvidia, OpenAI'a dev yatırım yapacak

Açıklamada, Nvidia ve OpenAI'ın stratejik ortaklığın yeni aşamasına dair ayrıntıları gelecek haftalarda netleştireceği aktarıldı.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Nvidia ve OpenAI, 10 yıldır birbirini ileriye taşıyor. ChatGPT'nin atılımından bu yana geldiğimiz nokta, şimdi 10 gigawattlık altyapıyla yeni bir zeka çağını başlatacak." ifadelerini kullandı.

ChatGPT'nin arkasındaki güç büyüyor: Nvidia, OpenAI'a dev yatırım yapacak

OpenAI CEO'su Sam Altman da geleceğin ekonomisinin temelinin bilgi işlem altyapısı olduğuna dikkati çekerek, "Nvidia ile hem yeni atılımlar gerçekleştirecek hem de bunları geniş ölçekte insanlara ve işletmelere ulaştıracağız." açıklamasında bulundu.

