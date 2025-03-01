Çin 60 bin yıl yetecek 'sınırsız' enerji kaynağı buldu! Dünyanın aradığı toryum Türkiye'de de bolca var

Çinli bilim insanları, ülkenin enerji ihtiyacını 60 bin yıl boyunca karşılayabilecek devasa bir toryum rezervi keşfettiklerini duyurdu. İç Moğolistan'daki Bayan Obo madencilik kompleksinde bulunan 1 milyon tonluk toryumun, erimiş tuz reaktörlerinde kullanılarak neredeyse sınırsız bir enerji kaynağına dönüşebileceği belirtiliyor. Dünyanın peşine düştüğü ve Türkiye'de bolca bulunan toryum, fosil yakıtlara olan bağımlılığı sona erdirebilir ve küresel enerji dengelerini kökten değiştirebilir.

Çinli jeologlar, ülkenin 60 bin yıl boyunca enerji ihtiyacını karşılayabilecek "sonsuz" bir enerji kaynağı keşfettiklerini iddia etti. Pekin'deki araştırmacılara göre, Çin'in kuzeyinde, özerk bir bölge olan İç Moğolistan'daki Bayan Obo madencilik kompleksi, hane enerji talebini "neredeyse sonsuza kadar" karşılamaya yetecek miktarda toryum içerebilir.

1 MİLYON TON TORYUM ÇIKARABİLİRLER

Hafif radyoaktif bir element olan toryum, büyük miktarlarda enerji üretebilen erimiş tuz reaktörü adı verilen bir nükleer güç istasyonu oluşturmak için kullanılabilir. Gizliliği kaldırılmış ulusal bir araştırmaya göre, maden kompleksi tam anlamıyla işletilirse 1 milyon ton toryum çıkarılabilir.

Çalışmada, ülkenin madencilik atıklarında bulunan toryum kaynaklarının 'tamamen dokunulmamış olduğu' belirtiliyor. Eğer doğru şekilde çıkarılırsa, bu rezervlerin dünya çapındaki fosil yakıtlara olan bağımlılığı sona erdirebilecek büyüklükte olduğu öne sürülüyor.

ABD'YE BİLE BİN YIL YETEBİLİR

Araştırmacılar ayrıca İç Moğolistan'daki bir demir cevheri sahasından çıkan beş yıllık maden atığının, Amerika'nın enerji ihtiyacını 1000 yıl boyunca karşılamaya yetecek kadar toryum içerdiğini iddia ediyor.

Çalışma, ülkede toryum açısından zengin 233 bölge tespit etti ve eğer doğruysa, Çin'deki toryum rezervlerinin önceki tahminlerden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Toryumun, geleneksel nükleer reaktörlerde kullanılan uranyum-232'den 500 kat daha bol olduğu tahmin ediliyor ve bu da onu nükleer enerji ihtiyacını karşılayabilecek potansiyel bir çözüm haline getiriyor.

NÜKLEER REAKTÖRLER NASIL ÇALIŞIR?

Nükleer reaktörler, radyoaktif elementleri fisyon adı verilen bir süreçten geçirerek enerji üretir. Bu süreçte elementler daha küçük ve kararlı elementlere ayrılarak ısı açığa çıkarır ve bu ısı, buhar türbinlerini çalıştırmak için kullanılabilir.

TORYUM NEDİR?

Toryum ise tek başına bölünebilir bir madde olmadığından fisyon için kullanılamaz. Ancak fisyon reaksiyonu için bir temel oluşturabilir. Bunun nedeni, toryumun verimli (fertile) olması, yani nötron bombardımanına maruz kaldığında uranyum-233'e (U-233) dönüşmesi.

Bir erimiş tuz reaktöründe, toryum lityum florür adı verilen bir kimyasal ile karıştırılır ve yaklaşık 1400°C'ye kadar ısıtılır. Bu karışım, "nötron bombardımanı" işlemine maruz kaldığında bir kısmı uranyum-232'ye dönüşerek fisyon reaksiyonuna girer.

Bu uranyum bozundukça daha fazla nötron açığa çıkar ve bu nötronlar daha fazla toryumu yakıta dönüştürür. Teorik olarak, bu reaktör tasarımı son derece bol bulunan bir elementi neredeyse sınırsız bir enerji kaynağına dönüştürebilir.

TORYUM YATAKLARI TÜRKİYE'DE BULUNUYOR

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın internet sitesinden alınan bilgiye göre, dünyada 6,36 milyon ton toryum kaynağı bulunurken toryum üretimi ise ağırlıklı olarak monazit kumlarından yapılıyor.

Geçmiş yıllarda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yaptığı çalışmalar sonucunda Eskişehir-Sivrihisar'da 380 bin 141 ton yüzde 0,02 tenörlü toryum rezervine ilave olarak, 2020 yılında Malatya-Kuluncak sahasında 3,8 milyon ton 2,032 ppm tenörlü toryum kaynağı keşfetti. Ayrıca dünya toryum kaynaklarının yüzde 6'sı Türkiye'de yer alıyor.