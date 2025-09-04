Menü Kapat
 Murat Makas

Çinli manipülatörler piyasayı karıştırdı: Milyarlarca dolar buhar oldu

ABD borsası, Çin bağlantılı şirketlerin sebep olduğu "pump and dump" manipülasyonlarına karşı kuralları sertleştirdi.

Çinli manipülatörler piyasayı karıştırdı: Milyarlarca dolar buhar oldu
Murat Makas
04.09.2025
04.09.2025
ABD'nin teknoloji ağırlıklı borsası Nasdaq, küçük ölçekli Çinli şirketlerle bağlantılı borsa manipülasyonlarına karşı harekete geçti. Bundan böyle standartları karşılamayan hisseler hızlandırılmış süreçle askıya alınacak ve borsadan çıkarılacak.

MANİPÜLASYONLARA KARŞI SIKI ÖNLEM

Financial Times'ın haberine göre, çarşamba günü yaptığı açıklamada "esas olarak Çin'de faaliyet gösteren şirketler" için halka açıklık oranı şartlarını değiştirdiğini duyurdu. Ayrıca küçük hisselerde standart dışı işlemlere karşı hızlı devre dışı bırakma mekanizması devreye alınacak.

Bu adım, çıkar çatışması olan kişiler tarafından hisse fiyatlarının yapay şekilde şişirilip ardından ani satışlarla yatırımcıların zarara uğratıldığı "pump and dump" yöntemine karşı iç denetimlerin ardından geldi.

Çinli manipülatörler piyasayı karıştırdı: Milyarlarca dolar buhar oldu

MİLYARLARCA DOLAR BUHARLAŞTI

Son aylarda özellikle Çin merkezli şirketlerin hisse senetlerinde şüpheli hareketlerin arttığına dikkat çekiliyor. FBI, Temmuz ayında yatırımcı şikâyetlerinde yıllık bazda %300 artış olduğunu açıkladı.

Temmuz ayında Nasdaq’ta işlem gören yedi Çinli hissenin değeri, birkaç işlem gününde yüzde 80’den fazla düştü ve toplamda 3,7 milyar dolarlık piyasa değerini sildi. Bu hisseler çoğunlukla WhatsApp grupları ve sosyal medya üzerinden pazarlanmıştı.

Çinli manipülatörler piyasayı karıştırdı: Milyarlarca dolar buhar oldu

ÇİNLİ ŞİRKETLER RADAR ALTINDA

Nasdaq verilerine göre, geçtiğimiz yıl ABD’de kote olmak için başvuran Çinli şirket sayısı rekor kırdı. Ancak denetim tarafında sorunlar yaşanıyor. ABD’nin denetim kurumu PCAOB, bazı Çinli muhasebe firmalarının şeffaflığı konusunda uzun süredir sıkıntılar olduğuna dikkat çekiyor.

Nasdaq Küresel Hukuk, Risk ve Düzenleme Sorumlusu John Zecca, özellikle Çin merkezli küçük şirketlerde “aşırı oynaklık ve olası piyasa manipülasyonlarını yakından izlediklerini” belirtti.

Çinli manipülatörler piyasayı karıştırdı: Milyarlarca dolar buhar oldu

YENİ KURALLAR DEVREYE GİRİYOR

Yeni düzenlemelerle birlikte:

Küçük şirketlerde halka açık serbest dolaşımdaki hisse değerinin asgari tutarı 15 milyon dolara çıkarıldı.

Çin gibi “kısıtlayıcı piyasalardan” gelen şirketlerin en az 25 milyon dolarlık halka arz büyüklüğüne sahip olması kuralı yinelendi.

Nasdaq, Ağustos 2022’den bu yana ABD düzenleyicilerine gönderilen dosyaların yaklaşık %70’inin Çinli şirketlerle bağlantılı olduğunu açıkladı.

