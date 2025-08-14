Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
29°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Murat Makas

Deepfake'lere karşı görünmez ışık kalkanı

Cornell Üniversitesi, ışık kaynaklarına yerleştirilen görünmez kodlarla deepfake videoların tespitini mümkün kılan yeni bir teknoloji geliştirdi.

Deepfake'lere karşı görünmez ışık kalkanı
Murat Makas
|
14.08.2025
09:49
|
14.08.2025
09:49

Deepfake videoların giderek daha inandırıcı hâle geldiği dönemde, Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar sahte içeriklerle mücadelede dikkat çekici bir yöntem geliştirdi. "Gürültü kodlu aydınlatma" adı verilen bu teknik, sahneyi aydınlatan ışık kaynaklarına görünmez dijital filigranlar ekliyor. Böylece çekimden sonra videonun gerçekliği kolayca doğrulanabiliyor.

KAMERADAN BAĞIMSIZ ÇALIŞIYOR

Mevcut dijital filigran yöntemleri, kodu videonun piksellerine gizleyip sadece uyumlu yazılım veya cihazlarla okunmasını sağlıyor. Cornell'in yöntemi ise filigranı doğrudan fiziksel ışığa işliyor. Yani ister profesyonel kamera ister telefon olsun, o ortamda çekim yapan her cihaz bu kodu otomatik olarak kaydedebiliyor.

Deepfake'lere karşı görünmez ışık kalkanı

PROGRAMLANABİLİR YA DA ÇİP DESTEKLİ

Teknoloji, programlanabilir stüdyo ışıkları, monitörler veya özel LED'ler üzerinden yazılımla uygulanabiliyor. Standart ışık kaynaklarına ise posta pulu büyüklüğünde bir çip eklenerek, insan gözüyle fark edilmeyen parlaklık ve frekans değişimleri oluşturuluyor.

Deepfake'lere karşı görünmez ışık kalkanı

SAHTECİLİĞİ ZORLAŞTIRAN ÜÇLÜ KOD

Her ışık kaynağı kendine özgü bir kod üretiyor ve zaman damgalı, düşük çözünürlüklü bir "kod videosu" oluşturuyor. Şüpheli görüntüler bu kodla karşılaştırıldığında eklemeler, silmeler veya manipülasyonlar kolayca ortaya çıkıyor. Üstelik aynı sahnede üç farklı bağımsız ışık kodu kullanılabiliyor; bu da sahte içerik üretimini daha da zorlaştırıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
GTA 6 ertelenecek mi? Resmi açıklama geldi
Ölen bir adam deepfake teknolojisi ile mahkemede ifade verdi
ETİKETLER
#güvenlik
#deepfake
#Sahte Içerik
#Dijital Filigran
#Aydınlatma Teknolojisi
#Dijital Filigran
#Video Doğruluk
#Güvenli Görüntüleme
#Ileri Teknoloji
#Teknoloji
TGRT Haber
