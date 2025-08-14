Deepfake'lere karşı görünmez ışık kalkanı

Deepfake videoların giderek daha inandırıcı hâle geldiği dönemde, Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar sahte içeriklerle mücadelede dikkat çekici bir yöntem geliştirdi. "Gürültü kodlu aydınlatma" adı verilen bu teknik, sahneyi aydınlatan ışık kaynaklarına görünmez dijital filigranlar ekliyor. Böylece çekimden sonra videonun gerçekliği kolayca doğrulanabiliyor.

KAMERADAN BAĞIMSIZ ÇALIŞIYOR

Mevcut dijital filigran yöntemleri, kodu videonun piksellerine gizleyip sadece uyumlu yazılım veya cihazlarla okunmasını sağlıyor. Cornell'in yöntemi ise filigranı doğrudan fiziksel ışığa işliyor. Yani ister profesyonel kamera ister telefon olsun, o ortamda çekim yapan her cihaz bu kodu otomatik olarak kaydedebiliyor.

PROGRAMLANABİLİR YA DA ÇİP DESTEKLİ

Teknoloji, programlanabilir stüdyo ışıkları, monitörler veya özel LED'ler üzerinden yazılımla uygulanabiliyor. Standart ışık kaynaklarına ise posta pulu büyüklüğünde bir çip eklenerek, insan gözüyle fark edilmeyen parlaklık ve frekans değişimleri oluşturuluyor.

SAHTECİLİĞİ ZORLAŞTIRAN ÜÇLÜ KOD

Her ışık kaynağı kendine özgü bir kod üretiyor ve zaman damgalı, düşük çözünürlüklü bir "kod videosu" oluşturuyor. Şüpheli görüntüler bu kodla karşılaştırıldığında eklemeler, silmeler veya manipülasyonlar kolayca ortaya çıkıyor. Üstelik aynı sahnede üç farklı bağımsız ışık kodu kullanılabiliyor; bu da sahte içerik üretimini daha da zorlaştırıyor.