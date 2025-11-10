Menü Kapat
16°
Teknoloji
'Dijital son' çok yakın! Bilim dünyası tarih bile verdi

"Quantum Doomsday Clock" adlı yeni bir araç, kuantum bilgisayarların 8 Mart 2028'e kadar Bitcoin şifrelemesini kıracağını öngördü. Modele göre, 1.673 mantıksal kübit, eski Bitcoin adreslerini savunmasız bırakmak için yeterli olacak. Peki bu ne anlama geliyor?

"Quantum Doomsday Clock" adı verilen yeni bir dijital saat, kripto para dünyasında endişe uyandıran bir iddiayı gündeme getirdi. Platform, kuantum bilgisayarların 'in (BTC) özel anahtarlarını kırma kapasitesine yaklaşık iki yıl içinde ulaşacağını öngörüyor.

8 MART 2028 TARİHİ KRİTİK GÜN

Şu an itibarıyla saat geriye sayımda 2 yıl 4 ay kaldığını gösteriyor. Tahmine göre 8 Mart 2028'de kriptografik açıdan yetkin bir kuantum bilgisayar (CRQC), Shor algoritmasını çalıştırarak Bitcoin ve çoğu kripto parayı güvence altına alan ECDSA secp256k1 eliptik eğri standardını kırabilecek.

'Dijital son' çok yakın! Bilim dünyası tarih bile verdi

Proje, kriptografi araştırmacısı ve XX Network kurucu ortağı Dr. Richard Carback ile girişimcisi Colton Dillion tarafından Postquant Labs ve Hadamard Gate Inc. bünyesinde geliştirildi.

Modele göre, IBM ve Google gibi şirketlerin halka açık kuantum donanım yol haritalarına ve son akademik makalelere dayanarak, Bitcoin özel anahtarlarını açığa çıkan genel anahtarlardan türetmek için yaklaşık 1.673 mantıksal kübitin yeterli olacağı hesaplandı.

İddialar gerçekleşirse, geçmişte harcama yapmış ve genel anahtarları açığa çıkmış olan eski P2PK ve yeniden kullanılan P2PKH adresleri anında savunmasız kalacak. Henüz harcanmamış Taproot (bc1p…) ve segregated witness adreslerinin ise yalnızca hash değerleri herkese açık olduğundan daha uzun süre güvende kalacağı belirtiliyor.

'Dijital son' çok yakın! Bilim dünyası tarih bile verdi

UZMANLAR BITCOIN KODUNUN KIRILMASI KONUSUNDA İKİYE BÖLÜNDÜ

Finbold'a göre bazı uzmanlar 2028 tarihini agresif bulsa da, NIST ve Global Risk Institute gibi büyük kurumlar 2028 ile 2035 arasını kuantum tehdidi için dikkate değer bir zaman dilimi olarak tanımlıyor.

Öte yandan, Google araştırmacısı Craig Gidney'in 2025 tarihli makalesi, RSA-2048'i kırmanın önceden düşünülenden 20 kat daha az kaynak gerektirebileceğini öne sürüyor. Naoris Protocol CEO'su David Carvalho da 2030'a kadar yani beş yıl içinde potansiyel riskler konusunda uyarıda bulunuyor.

'Dijital son' çok yakın! Bilim dünyası tarih bile verdi

Global Risk Institute'un 32 uzmanın görüşüne başvurduğu 2024 tarihli raporu, tehdidin önceden düşünülenden daha yakın olabileceğini belirtti. Rapor, 15 yıl içinde yüzde 50'lik bir olasılık tahmin etse de, 2030'larda riskin hızla artacağını vurguladı.

Blockstream CEO'su Adam Back, en az yirmi yıl boyunca ciddi bir tehdit olmadığını savundu. Ancak Back, gelecekteki atılımların, kullanıcıları kripto paralarını kuantum dirençli adreslere taşımaya zorlayabileceğini de kabul etti.

Genel olarak, kuantum hesaplamadaki büyük ilerlemelerin ortasında endişeler artmaya devam ediyor. Örneğin Google'ın 105 kübitlik Willow çipi dönüm noktasının ardından IBM, 2029 yılına kadar Quantum Starling adını verdiği dünyanın ilk hataya dayanıklı kuantum bilgisayarını piyasaya sürmeyi planlıyor.

