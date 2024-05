Dünyada ilk: Bilim insanları, 'su ve tuz' kullanarak işlevsel beyin hücresi geliştirdi

03 May 2024 17:17 - Güncelleme : 03 May 2024 17:18

Bilim dünyasının en karmaşık ve ilgi çekici konularından bir tanesi olan insan beyniyle ilgili pek çok sır ve soru işareti çözülmüş olsa da hâlâ birçok bilinmeyen alan bulunuyor.

Özellikle bilim insanları, beynin işleyişi, duygular, bilinç ve zihinsel hastalıklar gibi konuları daha iyi anlamak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, bu alanda çığır açan bir gelişme yaşandı. Sadece tuz ve su kullanarak işlevsel bir beyin hücresi oluşturuldu.

BEYİN GİBİ BİLGİYİ İŞLEYEBİLİYOR

Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi ve Güney Kore'deki Sogang Üniversitesi iş birliğiyle yapılan çalışmada, tuz ve su kullanarak geliştirilen "iyontronik memristör" isimli cihazla beyin hücrelerinin iletişimini sağlayan sinapsları taklit etmeyi başardılar.

150-200 mikrometre boyutunda yani bir insanın saç telinden biraz daha büyük olan cihazın çalışma mantığı şu şekilde: İçinden ne kadar elektrik gücü geçtiğini hatırlayabiliyor ve iyonların hareketlerini kontrol ederek, tıpkı beynimizin yaptığı gibi bilgiyi işleyebiliyor.

Çalışmanın başyazarı Tim Kamsma yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Karmaşık bilgileri işleme kapasitesine sahip yapay sinapslar zaten mevcuttu. Ancak bu başarının tuz ve su kullanılarak da gerçekleştirilebileceğini ilk kez gösterdik" ifadesini kullandı.

Çalışmanın detayları Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.