FC 26'nın (FIFA 2026) Türk spikerleri belli oldu

Electronic Arts'ın merakla beklenen futbol oyunu EA SPORTS FC 26 bu yıl PC ile Xbox ve PlayStation kullanıcılarıyla buluşacak. Hem teknik hem de içerik açısından önemli yeniliklere imza atacağı belirtilen oyunda ise Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği "Türkçe spiker kim olacak?" sorusunun cevabı nihayet belli oldu.
Webtekno'nun haberine göre, geçtiğimiz günlerde başlayan beta sürecine dahil olan içerik üreticilerinin, oyun dosyalarındaki bazı verileri sızdırmasıyla birlikte, FC 26'da Türkçe spiker olarak görev alacak isimler netleşti.
Edinilen bilgilere göre, kullanıcılar arasında FIFA 2026 olarak da adlandırılan FC 26'nın Türkçe seslendirmelerini deneyimli spor spikerleri Özkan Öztürk ve Ertem Şener yapacak.
Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının FC 26'daki yüz tarama modelleri de sızdırıldı. Oyuncu yüzlerinin neredeyse gerçek fotoğraflarla ayırt edilemeyecek derecede detaylı olduğu gözler önüne serildi. Üstelik oyun henüz beta aşamasında olmasına rağmen.
EA FC 26'da yer alan tüm resmi partner kulüpler ise şöyle:
Electronic Arts'ın açıklamasına göre, FC 26 (FIFA 2026) resmi çıkış tarihi 26 Eylül olarak belirlendi. Ultimate Edition sürümünü satın alan kullanıcılar ise oyuna 19 Eylül tarihinden itibaren erişebilecek.
Electronic Arts, Battlefield 6 oyununu yalnızca yeni nesil konsollara ve PC'ye çıkaracağını açıklamıştı. Ancak firma FC 26'da eski nesil konsol sahiplerini de unutmadı. Bu bağlamda EA FC 26; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch dahil birden fazla platformda oynanabilecek.
Merak edenler için EA FC 26 Türkiye fiyatları şu şekilde olacak: