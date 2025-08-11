FC 26'nın (FIFA 2026) Türk spikerleri belli oldu

Electronic Arts'ın merakla beklenen futbol oyunu EA SPORTS FC 26 bu yıl PC ile Xbox ve PlayStation kullanıcılarıyla buluşacak. Hem teknik hem de içerik açısından önemli yeniliklere imza atacağı belirtilen oyunda ise Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği "Türkçe spiker kim olacak?" sorusunun cevabı nihayet belli oldu.

FC 26 TÜRK SPİKERLERİ BELLİ OLDU

Webtekno'nun haberine göre, geçtiğimiz günlerde başlayan beta sürecine dahil olan içerik üreticilerinin, oyun dosyalarındaki bazı verileri sızdırmasıyla birlikte, FC 26'da Türkçe spiker olarak görev alacak isimler netleşti.

Edinilen bilgilere göre, kullanıcılar arasında FIFA 2026 olarak da adlandırılan FC 26'nın Türkçe seslendirmelerini deneyimli spor spikerleri Özkan Öztürk ve Ertem Şener yapacak.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY OYUNCULARININ YÜZLERİ SIZDIRILDI

Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının FC 26'daki yüz tarama modelleri de sızdırıldı. Oyuncu yüzlerinin neredeyse gerçek fotoğraflarla ayırt edilemeyecek derecede detaylı olduğu gözler önüne serildi. Üstelik oyun henüz beta aşamasında olmasına rağmen.

EA FC 26'da yer alan tüm resmi partner kulüpler ise şöyle:

Manchester City

Chelsea

Liverpool

Tottenham Hotspur

Bayern Münih

Real Madrid

Atletico Madrid

Roma

Juventus

Napoli

Paris Saint Germain

Lyon

Marsilya

Rangers

Celtic

Beşiktaş

Fenerbahçe

Galatasaray

EA FC 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Electronic Arts'ın açıklamasına göre, FC 26 (FIFA 2026) resmi çıkış tarihi 26 Eylül olarak belirlendi. Ultimate Edition sürümünü satın alan kullanıcılar ise oyuna 19 Eylül tarihinden itibaren erişebilecek.

EA FC 26 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

Electronic Arts, Battlefield 6 oyununu yalnızca yeni nesil konsollara ve PC'ye çıkaracağını açıklamıştı. Ancak firma FC 26'da eski nesil konsol sahiplerini de unutmadı. Bu bağlamda EA FC 26; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch dahil birden fazla platformda oynanabilecek.

FC 26 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Merak edenler için EA FC 26 Türkiye fiyatları şu şekilde olacak:

PS5/PS4 ve Xbox için 2.899 TL

PC Epic Games için 2.599 TL

PC Steam için 69.99 dolar

Nintendo Switch için 59.99 dolar

Nintendo Switch 2 için 69.99 dolar