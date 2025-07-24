Gökyüzünde fark etmeden yıllardır dolaşıyorlardı: Bilim insanları şoke eden gerçeği açıkladı

Eğer Dünya'nın yalnızca bir uydusu olduğunu düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Daily Mail'in haberine göre bilim insanları, Dünya'nın yörüngesinde düzenli olarak dolanan en az altı "mini ay" bulunduğunu ve bunların çoğunun, her gece gökyüzünde gördüğümüz gerçek Ay'ın küçük parçaları olduğunu keşfetti.

ABD, İtalya, Almanya, Finlandiya ve İsveç'ten bir ekip, minik uyduların genellikle yaklaşık 2 metre çapında olduğunu ve Ay yüzeyine çarpan asteroitler sonucu oluştuğunu belirtti. Söz konusu çarpışmalar, büyük miktarda toz ve Ay parçacığı oluşturuyor ve bunlardan bazıları Dünya'nın yerçekimi alanına kapılabiliyor.

YILLARCA DÜNYA YAKINLARINDA KALABİLİR

Araştırma, parçaların yıllarca Dünya'nın yakınında kalarak sabit yörüngelere girebileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte minik uydular genellikle yalnızca kısa süreliğine Dünya'nın yörüngesinde kalırlar. Sonra uzaklaşırlar ya da nadiren gezegenimize veya Ay'a çarparlar.

Çoğu zaman, geçici olarak bağlanmış nesneler (TBO'lar) Dünya'dan koparak Güneş'in yerçekimine kapılır ve orada sonsuza kadar kalırken, yerlerini almak üzere Ay'dan yeni parçalar kopar. Hawaii Üniversitesi'nden araştırmacı Robert Jedicke "Bu, partnerlerin düzenli olarak değiştiği ve bazen dans pistinden bir süreliğine ayrıldığı bir tür kare dansı gibi" diyerek bu durumu açıkladı.

Araştırmacılar yeni raporlarında, "TBO'ların yüzde 18'inin mini aylar olarak da sınıflandırılabileceği göz önüne alındığında, çapı 1 metreden büyük yaklaşık 6,5 mini ay olması gerektiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni çalışma, sessizce Dünya etrafında dönen mini ayların Güneş sisteminin asteroit kuşağından geldiği yönündeki bilimsel inancı sarsabilir. 2018'de yapılan bir çalışma, TBO'ların çoğunun Mars ile Jüpiter arasında yer alan uzak bölgeden geldiğini öne sürmüştü.

Ancak Icarus dergisinde yayımlanan yeni bulgular, yakın zamanda keşfedilen iki mini ay olan Kamo'oalewa ve 2024 PT5'i inceledi. Her ikisi de ay parçaları olduğuna dair belirgin işaretler gösteriyor. 2016 yılında Hawaii'deki Pan-STARRS1 Teleskopu tarafından keşfedilen Kamo'oalewa'nın, ayın yüzey bileşimine çok benzer bir şekilde ışığı yansıttığı tespit edildi.

Robert Jedicke, Space.com'a yaptığı açıklamada, 7 Ağustos 2024 tarihinde, Dünya yörüngesine girerken keşfedilen 2024 PT5'in de benzer şekilde Ay'a özgü özellikler sergilediğini söyledi. Hatta 2024 PT5, boyutu ve Dünya'ya olan yakınlığı nedeniyle gezegenin geçici 'ikinci ayı' olarak adlandırılmıştı.

Ay'ın oluşumuyla ilgili önde gelen teori olan "büyük çarpışma hipotezi" (giant impact hypothesis), Ay’ın aslında Dünya’nın yörüngesinde dönen dev bir parçası olduğunu savunuyor. Teoriye göre, yaklaşık dört milyar yıl önce Dünya, Mars büyüklüğünde bir gezegenle çarpıştı ve gezegenimizden uzaya büyük miktarda materyal fırladı. Bunlar zamanla birleşip Ay'ı oluşturdu.