TGRT Haber
28°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Google çöktü mü? Gmail, YouTube, Gemini dahil hiçbir servise erişim sağlanamıyor

Google'ın tüm servisleri dünya genelinde erişim sorunları yaşıyor. Gmail, YouTube ve Gemini başta olmak üzere Google bünyesinde faaliyet gösteren birçok platforma giriş yapılamıyor.

Murat Makas
04.09.2025
10:20
04.09.2025
11:15

Google servislerinde dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, yalnızca Google Arama motoruna değil; , Gemini, , Google Cloud ve Google Meet gibi kritik servislere de ulaşamadıklarını aktarıyor. Downdetector platformuna yansıyan binlerce rapor, sorunun geniş kapsamlı olduğunu gösteriyor.

GOOGLE 502 ERROR HATASI VERİYOR

Kullanıcılar, .com adresi üzerinden ulaşılabilen Google Arama motoruna ulaşmaya çalışırken "The server encountered a temporary error and could not complete your request. Please try again in 30 seconds.” mesajıyla karşılaşıyor.

Google çöktü mü? Gmail, YouTube, Gemini dahil hiçbir servise erişim sağlanamıyor

Kesintinin nedeni henüz bilinmezken, Google tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE GOOGLE'DAN BİLGİ İSTEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Google'ın Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını söyledi. Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin konuyla ilgili olarak Google'dan teknik rapor talep ettiğini belirtti.

Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Sayan, yaşanan bu kesintilerin yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösterdiğinin altını çizdi. "Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.

https://x.com/ofatihsayan/status/1963507005794013470

NO İNTERNET CONNECTION HATASI

Google servislerinde yaşanan teknik hata nedeniyle küresel çapta erişim problemleri meydana geldi. YouTube'da ve Google'da "No internet connection" hatası alındı.

The Outage Report sitesi, kesintiyle ilgili yaptığı açıklamada, kesinti sırasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Ermenistan, Romanya, Almanya, Hollanda ve 38 diğer ülkeden raporlar aldıklarını bildirdi.

Google çöktü mü? Gmail, YouTube, Gemini dahil hiçbir servise erişim sağlanamıyor

ÇÖKEN SADECE GOOGLE SERVİSLERİ DEĞİL

X platformunda kullanıcılardan yapılan paylaşımlara göre, problem yalnızca Google ile sınırlı değil. yaşanan diğer uygulamalar arasında şunlar bulunuyor:

  • Google servisleri (Gmail, YouTube vb.)
  • Spotify
  • Playstation
Google çöktü mü? Gmail, YouTube, Gemini dahil hiçbir servise erişim sağlanamıyor
