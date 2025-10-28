Grokipedia: Elon Musk yapay zeka destekli Vikipedi alternatifini kullanıma açtı

Milyarder iş insanı Elon Musk yeni bir dijital platformu daha kullanıma sundu. Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grokipedia.com, açık kaynaklı çevrim içi bir ansiklopedi olarak resmen faaliyete başladı.

CNBCTV18'e göre, yapay zeka gücüyle doğruluk kontrolü ve içerik yönetimini sağlayan ansiklopedi, Vikipedi'ye güvenilir bir alternatif olmayı hedefliyor. Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, yeni platformun tamamen açık kaynaklı olduğunu ve herkesin dilediği amaçla ücretsiz kullanabileceğini duyurdu.

ELON MUSK VİKİPEDİ'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Platform, 27 Ekim'de yaklaşık 800 binden fazla makale ile yayın hayatına başladı. Musk daha önce editoryal yanlılık nedeniyle "Wokipedia" olarak nitelendirdiği Vikipedi'ye karşı Grokipedia'nın "doğru ve bağımsız bir alternatif" olacağını öne sürdü.

Ansiklopedinin lansmanını duyururken, "Grokipedia.com sürüm 0.1 artık yayında. Sürüm 1.0, 10 kat daha iyi olacak, ancak bence 0.1 bile Wikipedia'dan daha iyi" ifadelerini kullandı.

XAI'IN GROK SOHBET ROBOTU DEVREDE

Grokipedia'nın mevcut yapısı, xAI'ın Grok sohbet robotuyla bağlantılı çalışıyor. Sistem, kullanıcıların yapay zeka destekli araçlar yardımıyla ansiklopedi girişleri oluşturmasına, düzenlemesine ve doğrulamasına olanak tanıyor.

Vikipedi, küresel çapta en çok ziyaret edilen siteler arasında dokuzuncu sırada yer alarak rakiplerini geride bırakırken, editoryal yönetim, doğruluk ve güvenilirlik konularında önemli sorunlarla karşılaşıyor.

Vikipedi açık ve iş birliğine dayalı bir sistem olarak tasarlanmış olsa da, Grokipedia'nın başlangıçtaki yapısının daha merkezi olarak düzenlendiği görülüyor. Platformda, insan editörlerden oluşan büyük bir gönüllü topluluğu yerine, Grok sohbet robotu modeli yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği doğruluyor.

VİKİPEDİ'DEN UYARLANAN İÇERİKLER TESPİT EDİLDİ

NBC News'in bildirdiğine göre, Grokipedia ile Vikipedi arasındaki en belirgin farklardan biri, yeni ansiklopedide açıkça belirtilmiş insan yazar olmaması.

Gönüllüler siteyi isimsiz bir şekilde yazıp sürdürse de, makaleler Grok tarafından "doğruluk kontrolünden" geçiriliyor. Kullanıcılar, hatalı bilgileri bir açılır form aracılığıyla bildirebiliyor ancak doğrudan değişiklik yapamıyor.

Bazı Grokipedia makalelerinin de ilk bakışta Vikipedi'ye dayandığı görülüyor. Grokipedia'nın içeriği esas olarak Vikipedi'den kopyalanmış durumda ve Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 lisansı altında bulunuyor.

Örneğin MacBook Air sayfasının altında şu mesajı görebilirsiniz: "İçerik, Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Lisansı altında lisanslanan Wikipedia'dan uyarlanmıştır."

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Grokipedia'daki birkaç makalenin Musk'ın kişisel bakış açısını yansıttığını dile getirdi.