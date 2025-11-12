İngiltere yapay zekanın 'karanlık yüzüne' karşı harekete geçti

İngiltere hükümeti, çocukların güvenliğini tehdit eden içeriklerle mücadelede yeni bir döneme giriyor. Yapay zeka sistemlerinin çocuk istismarı içeren görseller üretmesini önlemek amacıyla kapsamlı yasal önlemler hazırlanıyor.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin, yapay zeka teknolojisinin çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri üretmek için kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla yeni yasalar çıkaracağı bildirildi.

ÇOCUKLARIN DEEPFAKE VİDEOLARDAN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Açıklamada, bu yasalarla çocukların korkunç ve ahlak dışı deepfake videoların kurbanı olmaktan daha iyi korunacakları vurgulandı.

Açıklamada, İnternet İzleme Vakfının (IWF) yayımladığı verilere atıfta bulunularak, yapay zeka tarafından üretilen çocuk cinsel istismarı materyallerine ilişkin raporların, geçen yıl iki kattan fazla artarak 199'dan 426'ya yükseldiği bildirildi.

Bebeklerin tasvirlerinde de rahatsız edici artış olduğuna işaret edilen açıklamada, 0-2 yaş aralığındaki çocukların görüntülerinin geçen yıl 5 olduğu, bu yıl ise 92'ye yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Çocuk cinsel istismarı materyallerine sahip olmak ve bunları üretmek, İngiltere yasalarına göre zaten yasa dışı olsa da hem gerçek hem de yapay zeka tarafından sentetik olarak üretilen bu materyaller, yapay zekanın görüntü ve video yeteneklerinin gelişmesiyle giderek artan sorun teşkil ediyor." uyarısında bulunuldu.

Hükümetin yapacağı yeni düzenlemenin, yapay zeka geliştiricilerinin ve yardım kuruluşlarının aşırı pornografi ve rıza dışı görüntüler konusunda da güvenlik önlemleri almasını şart koşacağı kaydedilen açıklamada, düzenlemenin Suç ve Polislik Yasası'na eklenecek değişiklikle hayata geçirileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall, bu adımın, yapay zeka sistemlerinin kaynağında güvenli hale getirilmesini sağlayacağını vurguladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığında Koruma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jess Phillips de bu adımlar sayesinde meşru yapay zeka araçlarının kötüye kullanılmasının önüne geçileceğine ve daha fazla çocuğun korunacağına dikkati çekti.

IWF Başkanı Kerry Smith de düzenlemeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Yapay zeka araçları sayesinde mağdurlar bir kez daha istismar edilebiliyor, suçlular birkaç tıklamayla sınırsız sayıda gerçekçi görüntü üretebiliyor." ifadesini kullandı.