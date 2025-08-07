Kahvecide patlayan skandal: Milyar dolarlık sır sızdırıldı

Dünyanın en gelişmiş çip üreticilerinden biri olan Tayvan merkezli TSMC, şimdi de sarsıcı bir bilgi sızdırma vakasıyla gündemde. Şirketin geliştirdiği 2 nanometrelik çip teknolojisine ait gizli belgelerin dışarı sızdırıldığı öne sürülürken, olayla bağlantılı olarak dokuz mühendis tutuklandı.

SIZDIRILAN BELGELER, KAHVE DÜKKANINDA YAKALANAN MÜHENDİSLER

Tayvan basınına göre, mühendisler şirket dizüstü bilgisayarlarına evlerinden uzaktan erişim sağladı. Sadece üç dakikalık kısa bir süre içerisinde, 2nm süreciyle ilgili yaklaşık 400 gizli belgeyi akıllı telefonlarıyla ekran görüntüsü alarak sistemden çektiler. Sızdırılan belgelerin içinde TSMC’nin deneme üretim adımları ve özel üretim yöntemlerine dair detaylar yer alıyor.

İddialara göre zanlılardan biri daha önce Tokyo Electron’da çalışmıştı. Şüphelilerin bir kahve dükkanında yakalanmış olması ise olayın ilginç detaylarından biri.

GÖZLER RAPİDUS’A ÇEVRİLDİ

Sızıntının başta Çin ya da Rusya’ya yapılmış olabileceği konuşulsa da, Tayvan kaynakları bilgilerin Japonya’daki çip üreticilerine, özellikle de Rapidus’a aktarılmış olabileceğini öne sürüyor. Rapidus’un son dönemde 2nm teknolojisinde kaydettiği ilerleme, bu iddiaları daha da güçlendiriyor. Ancak henüz bu konuda somut bir kanıt bulunmuş değil.

TSMC’DEN AÇIKLAMA: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

TSMC, olayla ilgili yaptığı açıklamada yetkisiz erişimlerin tespit edildiğini ve bu durumun ticari sırların sızdırılmasına neden olduğunu doğruladı. Şirket, olayla ilişkili personelin iş akdinin feshedildiğini, disiplin cezalarının uygulandığını ve hukuki sürecin başlatıldığını belirtti. Soruşturma halen yargı aşamasında olduğu için detay paylaşılmıyor.

TAYVAN İÇİN ÇİP TEKNOLOJİSİ STRATEJİK ÖNEMDE

2nm sürecinde dünyanın en ileri düzeyinde olan TSMC, Apple, Nvidia, AMD ve Intel gibi dev firmaların da başlıca tedarikçisi konumunda. Şirketin bu teknolojiye yönelik yatırımı onlarca milyar doları bulmuş durumda.