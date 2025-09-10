Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Mars'ta hayat izleri mi bulundu? NASA saatler sonra açıklayacak

NASA, Mars'ta keşfedilen "Sapphire Canyon" adlı gizemli kaya örneğiyle ilgili bugün önemli bir açıklama yapacak. Perseverance'ın Jezero Krateri'nde topladığı örneğin yaşam izleri barındırabileceği ihtimali bilim dünyasında merak uyandırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mars'ta hayat izleri mi bulundu? NASA saatler sonra açıklayacak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 14:41

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ta keşfedilen benzersiz bir kaya örneğiyle ilgili 10 Eylül'de (bugün) yeni bulgu paylaşacak. Kurumun internet sitesi üzerinden TSİ 18.00'da canlı yayınlanacak bir telekonferansla yapılacak olan açıklama bilim dünyasında büyük bir heyecanla takip edilecek.

Konferansla ilgili yayınlanan resmi basın bülteni, keşfin detayları hakkında gizemli bir dil kullanıyor. Ancak bilinen şu ki: gezgini söz konusu kayayı Temmuz 2024'te, Şubat 2021'den beri keşif yaptığı ve bir zamanlar barındırmış olabileceğine inanılan 'nden topladı.

Mars'ta hayat izleri mi bulundu? NASA saatler sonra açıklayacak

"GİZEMLİ KAYA"NIN SIRRI NE?

Basın bülteninde, kaya örneğinin adının "Sapphire Canyon" olduğu ve "Neretva Vallis" adlı bir yerden geldiği belirtiliyor. Burası, bir zamanlar Jezero Krateri'ne su taşıyan bir nehir vadisi olarak tanımlanıyor.

"Sapphire Canyon" hakkında bilinen bazı detaylar da mevcut. , kayayı "Cheyava Falls" adlı başka bir kaya parçasından alınan ok ucu şeklinde bir örnek olarak tanımlıyor. Cheyava Falls, "haşhaş tohumları" ve "leopar lekeleri" adı verilen desenleriyle öne çıkıyor ve Perseverance ekibinin dikkatini çeken bir örnek olarak bulunuyor.

NASA'dan Morgan Cable, 10 Nisan 2025'te yayınlanan bir videoda, Cheyava Falls'ın "Şu ana kadar Mars'ta, yaşamla ilişkili kimyasal reaksiyonların ve organik moleküllerin varlığına dair kimyasal kanıtların bulunduğu tek yer" olduğunu söylüyor.

Mars'ta hayat izleri mi bulundu? NASA saatler sonra açıklayacak

ÖRNEĞİ DÜNYA'YA GERİ GETİRME PLANLARI

Sapphire Canyon, Perseverance ekibinin Kızıl Gezegen'den Dünya'ya getirmeyi umduğu birçok örnekten sadece biri. Örnekleri geri getirme süreci, başlangıçta NASA'nın Mars Sample Return (MSR) programı ile gerçekleştirilecekti. Ancak bütçe kısıtlamaları ve ABD hükümetinin önceliklerinin değişmesi nedeniyle MSR'nin akıbeti belirsizliğini koruyor.

NASA'nın bahsedeceği özel örneğin Dünya'da analiz edilmesinin gerekip gerekmeyeceği henüz belli değil. Morgan Cable, nisan ayındaki videoda, "Sapphire Canyon örneğini gizemli olarak tanımlardım. Yaşamla ilgisi olabilir mi? Ya da hiç yaşam içermeyen bir şey mi? Bu örneği getirip daha fazla ölçüm yapana kadar bilemeyeceğiz" demişti.

Mars'ta hayat izleri mi bulundu? NASA saatler sonra açıklayacak

NASA'nın basın bültenine göre, bulguları detaylandıran bir makale daha sonra yayımlanacak. Konferansa katılması beklenen yetkililer ise şunlar:

  • Sean Duffy, NASA Vekil Yöneticisi
  • Nicky Fox, Bilim Misyon Direktörlüğü Ortak Yöneticisi
  • Lindsay Hays, Mars Keşifleri Kıdemli Bilim İnsanı
  • Katie Stack Morgan, Perseverance Proje Bilim İnsanı
  • Joel Hurowitz, Gezegen Bilimci
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
NASA'dan Dünya için hayati karar: Gezegenimizi kurtaracak teleskop göreve başlıyor
Eski NASA Başkanı Bridenstine ABD'yi uyardı: "Çin'i geçemeyeceğiz"
ETİKETLER
#Yaşam
#nasa
#marsilya
#perseverance
#Jezero Krateri
#Kaya Örneği
#Sapphire Canyon
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.