Mars'ta hayat izleri mi bulundu? NASA saatler sonra açıklayacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ta keşfedilen benzersiz bir kaya örneğiyle ilgili 10 Eylül'de (bugün) yeni bulgu paylaşacak. Kurumun internet sitesi üzerinden TSİ 18.00'da canlı yayınlanacak bir telekonferansla yapılacak olan açıklama bilim dünyasında büyük bir heyecanla takip edilecek.

Konferansla ilgili yayınlanan resmi basın bülteni, keşfin detayları hakkında gizemli bir dil kullanıyor. Ancak bilinen şu ki: Perseverance gezgini söz konusu kayayı Temmuz 2024'te, Şubat 2021'den beri keşif yaptığı ve bir zamanlar yaşam barındırmış olabileceğine inanılan Jezero Krateri'nden topladı.

"GİZEMLİ KAYA"NIN SIRRI NE?

Basın bülteninde, kaya örneğinin adının "Sapphire Canyon" olduğu ve "Neretva Vallis" adlı bir yerden geldiği belirtiliyor. Burası, bir zamanlar Jezero Krateri'ne su taşıyan bir nehir vadisi olarak tanımlanıyor.

"Sapphire Canyon" hakkında bilinen bazı detaylar da mevcut. NASA, kayayı "Cheyava Falls" adlı başka bir kaya parçasından alınan ok ucu şeklinde bir örnek olarak tanımlıyor. Cheyava Falls, "haşhaş tohumları" ve "leopar lekeleri" adı verilen desenleriyle öne çıkıyor ve Perseverance ekibinin dikkatini çeken bir örnek olarak bulunuyor.

NASA'dan Morgan Cable, 10 Nisan 2025'te yayınlanan bir videoda, Cheyava Falls'ın "Şu ana kadar Mars'ta, yaşamla ilişkili kimyasal reaksiyonların ve organik moleküllerin varlığına dair kimyasal kanıtların bulunduğu tek yer" olduğunu söylüyor.

ÖRNEĞİ DÜNYA'YA GERİ GETİRME PLANLARI

Sapphire Canyon, Perseverance ekibinin Kızıl Gezegen'den Dünya'ya getirmeyi umduğu birçok örnekten sadece biri. Örnekleri geri getirme süreci, başlangıçta NASA'nın Mars Sample Return (MSR) programı ile gerçekleştirilecekti. Ancak bütçe kısıtlamaları ve ABD hükümetinin önceliklerinin değişmesi nedeniyle MSR'nin akıbeti belirsizliğini koruyor.

NASA'nın bahsedeceği özel örneğin Dünya'da analiz edilmesinin gerekip gerekmeyeceği henüz belli değil. Morgan Cable, nisan ayındaki videoda, "Sapphire Canyon örneğini gizemli olarak tanımlardım. Yaşamla ilgisi olabilir mi? Ya da hiç yaşam içermeyen bir şey mi? Bu örneği getirip daha fazla ölçüm yapana kadar bilemeyeceğiz" demişti.

NASA'nın basın bültenine göre, bulguları detaylandıran bir makale daha sonra yayımlanacak. Konferansa katılması beklenen yetkililer ise şunlar: