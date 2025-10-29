Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

MEB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel video: Arşiv fotoğrafları yapay zeka ile canlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel dikkat çekici bir video paylaştı. Bakanlık arşivinden ve döneme ait farklı kaynaklardan elde edilen tarihi fotoğraflar, yapay zeka teknolojisi kullanılarak canlandırıldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 11:58

, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü vesilesi ile, hem bakanlığın arşivinden hem de farklı kaynaklardan alınan tarihi fotoğrafların yapay zeka ile canlandırıldığı özel bir video yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB arşivinden ve döneme ait farklı kaynaklardan alınan fotoğrafların ile canlandırılması tekniğiyle hazırlanan "29 Ekim" videosu, cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi önderliğinde başlatılan seferberliğine ışık tutuyor.

MEB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel video: Arşiv fotoğrafları yapay zeka ile canlandı

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDAKİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ GÖSTERİLDİ

Arşiv fotoğraflarının yapay zeka ile canlandırılması tekniğiyle hazırlanan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" videosunda, cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan eğitim seferberliğine ilişkin görseller, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrencilerle buluştuğu anlar yer alıyor.

Projenin danışmanlığını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın üstlendiği videoda, genç cumhuriyetin, geleceğin bilim adamları, sanatçıları, sporcuları olarak yetiştirdiği öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı 29 Ekim törenleri de yapay zeka ile canlandırıldı.

Videoda, ile cumhuriyet değerlerinin çocuklara güçlü şekilde aktarıldığı vurgulanıyor.

Videoda şu mesaja yer verildi:

"Cumhuriyet, emeğin, fedakarlığın ve inancın eseridir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Cumhuriyetimizin değerlerini çocuklarımıza aktarıyoruz. Eğitimin yüzyılına hep birlikte yürürken onların bu ülkenin yetkin, erdemli, üretken, iradeli ve vatansever birer ferdi olmaları için azimle çalışıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

MEB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel video: Arşiv fotoğrafları yapay zeka ile canlandı

BAKAN TEKİN'DEN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de hazırlanan özel videoyu NSosyal hesabından paylaştı.

Paylaşımında, Cumhuriyetin insan iradesine ve hakların eşitliğine dayanan medeniyet tasavvurlarının son düzlüğüne atılan kutlu adım olduğunu belirten Tekin, milletin ortak emeğiyle 29 Ekim 1923'te inşa edilen bu kutlu mirasın, her bir yurttaşın kaderini ortak bir geleceğe dönüştüren en büyük ortak paydaları olduğunu ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, bireyi bütün yönleriyle kuşatan bir eğitim felsefesi olarak erdem, bilgi, beceri ve sorumluluk ekseninde insanı merkeze alan, hak temelli bir eğitim vizyonunu temsil ettiğinin altını çizen Tekin, şunları kaydetti.

MEB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel video: Arşiv fotoğrafları yapay zeka ile canlandı

"Böylece demokrasinin kalıcılığı, özgür düşünen ve vicdanı hür bireylerle güvence altına alınmaktadır. Bugün, dünya devletleri içinde barışçıl ve güçlü duruşuyla Türkiye Cumhuriyeti, adalet ve irfan medeniyetinin modern çağdaki temsili haline gelmiştir. Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyor; aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum."

