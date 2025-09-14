NASA’dan uzaylı tepkisi

Güneş Sistemi'ne giren 3I/Atlas adlı gök cismi, geçtiğimiz haftalarda bilim dünyasında hararetli tartışmalara yol açtı. Harvard Üniversitesi’nden ünlü astronom Avi Loeb, yayımladığı makalede bu cismin yapay bir nesne, hatta uzak bir medeniyetin ürünü olabileceğini öne sürdü. Loeb, cismin kuyruklu yıldızlarda görmeye alışık olduğumuz gaz ve toz izlerini taşımadığını ve sıra dışı bir yörünge izlediğini savundu.

“HEDEFİ DÜNYA OLABİLİR” İDDİASI

Loeb, Galileo Projesi kapsamında Dünya dışı zekâ izlerini araştırıyor. Blog yazısında, 3I/Atlas’ın Güneş’in arkasında gizlenerek Dünya’ya “kötü niyetli bir yaklaşım” yapabileceğini dahi yazdı. Ona göre bu ihtimal doğru çıkarsa insanlık için sonuçlar ağır olabilirdi.

NASA’DAN NET YANIT

Ancak NASA uzmanları bu senaryoyu gerçekçi bulmuyor. Ajans, cismin hem yerden hem de Hubble Uzay Teleskobu gibi gözlemevleriyle incelendiğini ve “olağandışı yanları olsa da bir kuyruklu yıldız gibi davrandığını” açıkladı. NASA’nın Güneş Sistemi küçük cisimler baş bilim insanı Tom Statler, “Kanıtlar açık: Bu doğal bir cisim. Yani bir kuyruklu yıldız” dedi.

REKOR HIZDA YOLCULUK

Hubble verilerine göre 5,6 kilometre genişliğindeki 3I/Atlas, saatte 209 bin kilometre hızla ilerliyor. Bu da onu Güneş Sistemi’ne giren en hızlı yıldızlararası cisim yapıyor. Dünya’ya 274 milyon kilometreden fazla yaklaşmayacak olsa da Mars, Jüpiter ve Venüs’e yakın geçişler gerçekleştirecek.