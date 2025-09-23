One UI 8.5 ile Samsung telefonlara beklenen özellik geliyor

Samsung'un Android 16 tabanlı yeni yazılım güncellemesi One UI 8.5 kullanıcıların Galaxy cihazlarında deneyimleyeceği pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Son olarak şirket, kullanıcıların cihazlarını birbirine yaklaştırarak dosya aktarımı yapabileceği NFC tabanlı Quick Share özelliğini test ediyor.

ONE UI 8.5 İLE 'NFC DESTEKLİ HIZLI PAYLAŞIM' GELİYOR

Android Authority sitesi, One UI 8.5'in dahili yazılımında bazı kod satırlarına rastladı. Kodlarda NFC tabanlı Quick Share'in deneysel bir özellik olarak sunulacağı belirtiliyor.

Yani kullanıcıların aktif hale getirmesi gerekecek. Açıklamada, "Deneysel özellik, Quick Share kullanarak yakındaki cihazlarla dosyaları doğrudan NFC üzerinden paylaşmanıza olanak tanır" ifadesi yer alıyor.

Geçmişe bakıldığında Android Beam adlı sistem benzer bir mantıkla çalışıyordu. Kullanıcılar cihazları birbirine yaklaştırdığında NFC bağlantıyı başlatıyor, ardından dosya aktarımı Bluetooth üzerinden gerçekleşiyordu. O dönemde pratik kabul edilen bu yöntem, modern standartlara kıyasla oldukça yavaştı.

Wi-Fi Direct'in yaygınlaşmasıyla Google, Android Beam'i sonlandırdı ve yerine Nearby Share'i getirdi. Nearby Share günümüzde Quick Share olarak biliniyor.

One UI 8.5 ile birlikte NFC, dosya aktarımını başlatmak için kullanılacak. Aktarım ise Bluetooth yerine Wi-Fi Direct üzerinden gerçekleştirilecek. Google'ın Quick Share sürümü NFC transferlerini desteklese de kullanıcılar genellikle cihazları yakındaki listede göründüğü için NFC seçeneğini nadiren kullanıyor. Samsung, One UI 8.5 ile NFC tabanlı Quick Share'i daha görünür hale getirecek.