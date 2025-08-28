Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

PlayStation Plus Eylül 2025 oyunları açıklandı: 3 yeni oyun kullanıcılara sunuluyor

Sony, PlayStation Plus Eylül 2025 oyun kataloğu seçkisini duyurdu. Ağustosta Marvel's Spider-Man'i abonelerine sunan teknoloji devi firma bu ay ise 3 oyunu bedava dağıtıyor. İşte PS Plus Eylül 2025 oyunları.

PlayStation Plus Eylül 2025 oyunları açıklandı: 3 yeni oyun kullanıcılara sunuluyor
Murat Makas
28.08.2025
28.08.2025
Sony, PlayStation Blog'dan yapılan duyuru ile PlayStation Plus Eylül 2025 oyun kataloğunu paylaştı. Ağustos ayı içerisinde PS Plus'un Extra ve Premium katmanlarına Marvel's Spider-Man ve Mortal Kombat 1 gibi AAA eklenmişti. Eylülün ilk yarısında 3 yapım kullanıcılara sunulacak.

PLAYSTATİON PLUS EYLÜL 2025 OYUNLARI

Eylül ayında Essential, Premium ve Extra katmanlarından birine abone olanların oynayabileceği ücretsiz oyunlar Psychonauts 2, Stardew Valley | PS4 ve Viewfinder | PS4, PS5 olacak. Oyunların tamamına 2 Eylül 2025 itibarıyla erişmek mümkün.

Eğer PS Plus servisine abone değilseniz ve yine de bu oyunları oynamak istiyorsanız, üzerinden tamamına sahip olmanın bedeli yaklaşık 3 bin 500 TL. Ama PlayStation Plus'a aylık 273 TL ödeyerek, bunlara ve çok daha fazlasına ekstra para ödemeden erişebilirsiniz.

PlayStation Plus Eylül 2025 oyunları açıklandı: 3 yeni oyun kullanıcılara sunuluyor

PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE FİYATLARI

Fiyatlardan bahsetmişken, PlayStation Plus'ın Essential, Extra ve Premium katmanlarının üyelik ücretleri şöyle:

PS Plus Essential:

  • 1 Aylık: 273 TL
  • 3 Aylık: 685 TL
  • 1 Yıllık: 2 bin 180 TL

PS Plus Extra:

  • 1 Aylık: 405 TL
  • 3 Aylık: 1.121 TL
  • 1 Yıllık: 3 bin 645 TL

PS Plus Deluxe:

  • 1 Aylık: 475 TL
  • 3 Aylık: 1.292 TL
  • 1 Yıllık: 4 bin 266 TL
