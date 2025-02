PlayStation Plus Mart 2025 oyunları belli oldu! İşte 5.900 TL değerindeki ücretsiz oyunlar

PlayStation Plus Mart 2025 oyunları açıklandı. Sony, bu ay abonelerine tam 5.900 TL değerinde üç büyük oyunu ücretsiz sunuyor. Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate ve TMNT: Cowabunga Collection, 3 Mart'tan itibaren indirilebilir olacak. Güncel PS Plus Türkiye fiyatları ve abonelik detayları da haberimizde.

Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti PlayStation Plus, Mart 2025 tarihinde oyunculara tam 5.900 TL değerinde üç büyük oyunu ücretsiz olarak sunacak. Halihazırda God of War Ragnarök, The Last of Us Part 1, Spider-Man: Miles Morales gibi popüler oyunlarını PS Plus kapsamında bedava sunan şirket, bu ayın ücretsiz oyunlarını da nihayet açıkladı.

PS PLUS MART 2025 OYUNLARI NELER?

Son dönemde yaptığı sürprizlerle dikkat çeken Sony, PlayStation Plus Mart 2025 oyunları için oyuncuları oldukça sevindirecek bir liste hazırladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre mart ayının ücretsiz PS Plus oyunları şunlar olacak:

Dragon Age: The Veilguard – 2.900 TL

Sonic Colors: Ultimate – 1.599 TL

Teenage Mutant Ninja Turtles: Cowabunga Collection – 1.399 TL

OYUNLAR NE ZAMAN İNDİRİLEBİLECEK?

Bu oyunlar, 3 Mart 2025 itibarıyla PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium aboneleri için indirilebilir olacak.

PLAYSTATION PLUS ÜYELİK FİYATLARI NE KADAR?

Sony, PlayStation Plus Türkiye fiyatlarını son olarak 2024 yılında artırmıştı. Abonelik ücretleri aylık, 3 aylık ve yıllık olmak üzere üçe ayrılıyor:

PlayStation Plus Essential:

Aylık: 175 TL

3 Aylık: 440 TL

Yıllık: 1.400 TL

PlayStation Plus Extra:

Aylık: 260 TL

3 Aylık: 720 TL

Yıllık: 2.340 TL

PlayStation Plus Deluxe (Premium'un Türkiye versiyonu):

Aylık: 305 TL

3 Aylık: 830 TL

Yıllık: 2.740 TL

Eğer PlayStation Plus üyeliğiniz yoksa, mart ayında gelen 5.900 TL değerindeki bu oyunlar abonelik almanız için harika bir fırsat olabilir. Bu arada Sony'nin sunduğu PlayStation Plus abonelik avantajları sadece ücretsiz oyunlarla sınırlı değil. Çevrim içi çok oyunculu oyunlar, özel indirimler ve devasa oyun kataloğuna erişim gibi birçok ek fayda da sunulduğunu belirtmekte fayda var.