Kereste fabrikasında yangın çıktı, yürekler ağza geldi! Korku dolu anlar kamerada

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde saat 11.30 sıralarında Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'nde bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bulunan bir makine, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanları fark eden çalışanlar yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevlerin büyümesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.