Samsung kullanıcılarına kötü haber: One UI 7 güncellemesi ertelendi iddiası
Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini temmuz ayında beta olarak yayınlamayı planlıyordu. Yabancı kaynaklardan gelen bilgilere göre yeni sürümün çıkış tarihi, Samsung One UI 6.1.1'e yoğunlaştığı için ertelendi. İşte One UI 7 çıkış tarihi ve güncellemeyi alacak telefonlar...
Samsung, kullanıcılarına sunduğu One UI arayüzünde büyük bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Android 15 tabanlı One UI 7'nin yakın zamanda çıkması bekleniyordu. Ancak Samsung'un bu planlarını ertelediği ortaya çıktı.
Gizmochina'nın haberine göre Güney Koreli üreticinin One UI 6.1.1 güncellemesiyle ilgili yoğun çalışmaları nedeniyle One UI 7 betasının çıkış tarihi gecikti.
SAMSUNG'UN ÖNCELİĞİ ONE UI 6.1.1 GÜNCELLEMESİ
Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Fold 6 ve Flip 6'yı tanıtmıştı. Bu cihazların en dikkat çekici özelliklerinden biri, Android tabanlı One UI 6.1.1 arayüzü ve beraberindeki yapay zeka yetenekleri olarak çıkmıştı.
Şirket bu özellikleri diğer modellere de sunmak için One UI 6.1.1 güncellemesini genişletmeye odaklandı.
Bildirildiğine göre Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesini dağıtırken Android 15 tabanlı One UI 7 betasını başlatmak konusunda endişeler taşıyor. Şirket aynı anda iki büyük güncellemeyi yaymanın kullanıcıları yanıltabileceğini ve One UI 6.1.1'in etkisini azaltabileceğini düşünüyor.
ONE UI 7 BETA NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Webtekno'nun aktardığına göre Samsung, daha önce yaptığı açıklamada One UI 7'nin ilk beta sürümünü 29 Temmuz'da yayımlayacağını söylemişti. Ancak böyle bir şey olmadı. Üstelik beta sürüm için yeni bir tarih de verilmedi.
One UI 7'ye erken erişim hakkı elde eden bağımsız geliştiriciler, yeni arayüzün oldukça sorunlu olduğunu söylemişlerdi. Samsung, arayüzdeki sorunları tam anlamıyla gidermek için böyle bir karar aldı.
ONE UI 7 ALACAK TELEFONLAR
SamMobile sitesinin haberine göre, One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesi:
Galaxy S serisi
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Galaxy M serisi
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15