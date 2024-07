Samsung kullanıcılarına kötü haber: One UI 7 güncellemesi ertelendi iddiası

30 Temmuz 2024 13:26 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 13:27

Samsung, kullanıcılarına sunduğu One UI arayüzünde büyük bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Android 15 tabanlı One UI 7'nin yakın zamanda çıkması bekleniyordu. Ancak Samsung'un bu planlarını ertelediği ortaya çıktı.

Gizmochina'nın haberine göre Güney Koreli üreticinin One UI 6.1.1 güncellemesiyle ilgili yoğun çalışmaları nedeniyle One UI 7 betasının çıkış tarihi gecikti.

SAMSUNG'UN ÖNCELİĞİ ONE UI 6.1.1 GÜNCELLEMESİ

Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Fold 6 ve Flip 6'yı tanıtmıştı. Bu cihazların en dikkat çekici özelliklerinden biri, Android tabanlı One UI 6.1.1 arayüzü ve beraberindeki yapay zeka yetenekleri olarak çıkmıştı.

Şirket bu özellikleri diğer modellere de sunmak için One UI 6.1.1 güncellemesini genişletmeye odaklandı.

Bildirildiğine göre Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesini dağıtırken Android 15 tabanlı One UI 7 betasını başlatmak konusunda endişeler taşıyor. Şirket aynı anda iki büyük güncellemeyi yaymanın kullanıcıları yanıltabileceğini ve One UI 6.1.1'in etkisini azaltabileceğini düşünüyor.

ONE UI 7 BETA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Webtekno'nun aktardığına göre Samsung, daha önce yaptığı açıklamada One UI 7'nin ilk beta sürümünü 29 Temmuz'da yayımlayacağını söylemişti. Ancak böyle bir şey olmadı. Üstelik beta sürüm için yeni bir tarih de verilmedi.

One UI 7'ye erken erişim hakkı elde eden bağımsız geliştiriciler, yeni arayüzün oldukça sorunlu olduğunu söylemişlerdi. Samsung, arayüzdeki sorunları tam anlamıyla gidermek için böyle bir karar aldı.

ONE UI 7 ALACAK TELEFONLAR

SamMobile sitesinin haberine göre, One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesi:

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M serisi