Temu, TikTok ve Xiaomi'ye ağır suçlama! Avrupa Birliği yakın markaja aldı

17 Ocak 2025 14:30 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 14:31

Avusturyalı gizlilik savunucusu NOYB; TikTok, Shein, Xiaomi, AliExpress, Temu ve WeChat gibi Çin merkezli şirketleri, AB kullanıcı verilerini yasa dışı bir şekilde Çin'e aktarmakla suçladı. Organizasyon, bu veri transferlerinin durdurulmasını ve şirketlerin GDPR kapsamında ağır para cezalarına çarptırılmasını talep ediyor.

Avusturyalı gizlilik savunucusu NOYB, Çin​ merkezli şirketlere karşı ilk Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) şikayetlerini başlattı. Organizasyon; TikTok, Xiaomi, Shein, AliExpress, Temu ve WeChat gibi dev platformların, Avrupa Birliği​ (AB) kullanıcılarına ait bilgileri Çin'deki taraflarla yasa dışı bir şekilde paylaştığını iddia ediyor.

"ÇİN'E VERİ TRANSFERLERİ DURDURULMALI"

NOYB, "None of Your Business" kısaltmasıyla tanınan ve aktivist Max Schrems tarafından kurulan bir organizasyon olup daha önce Apple ve Meta gibi Amerikan teknoloji devlerine karşı GDPR şikayetlerinde bulunmuştu. Çinli firmalara yönelik şikayetinde, bu veri transferlerinin durdurulmasını ve şirketlerin küresel gelirlerinin yüzde 4'üne kadar para cezası ile cezalandırılmasını talep ediyor.

Girişim, yaptığı açıklamada, "AliExpress, Shein, TikTok ve Xiaomi, gizlilik politikalarına göre Çin'e veri transferi yapmaktadır. Temu ve WeChat, üçüncü ülkelere transferlerden bahsetmektedir ve bu ülkeler büyük olasılıkla Çin'i de içermektedir" ifadelerine yer verdi.

Şikayetler, TikTok ve Xiaomi gibi popüler markaların yanı sıra e-ticaret platformları AliExpress ve Temu'yu, moda markası Shein'i ve iletişim uygulaması WeChat'i kapsıyor. Çin'i "otoriter bir gözetim devleti" olarak tanımlayan NOYB, veri transferlerinin bu ülkeye yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini savunuyor.