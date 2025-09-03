Menü Kapat
 Murat Makas

Türk girişimci CEO’luk için başvurdu: Dünya devinden esprili ret cevabı aldı

Türk girişimci Ömer Öztok'un OpenAI CEO'luğu için yaptığı başvuru sosyal medyada viral oldu.

Türk girişimci CEO’luk için başvurdu: Dünya devinden esprili ret cevabı aldı
Murat Makas
03.09.2025
03.09.2025
Öztok, LinkedIn'de paylaştığı mesajında "Şansımı bu kez çok daha büyük bir şey için denedim" diyerek hem başvuru detaylarını hem de 'dan gelen yanıtı paylaştı.

"YÖNETİCİLERİN YERİNE CHATGPT AJANLARI"

Öztok'un başvurudaki en dikkat çeken vaadi, şirketin tüm üst düzey yöneticilerini (C-Suite) ajanlarıyla değiştirmek oldu. Bununla da kalmayan girişimci; Meta'nın yapay zekâ ekibini "ömür boyu ChatGPT Plus" üyeliğiyle transfer edeceğini, sırf ismi için Google'ı satın alacağını ve GPT-6'yı yalnızca kendi tweet'leriyle eğiteceğini vadetti.

Türk girişimci CEO’luk için başvurdu: Dünya devinden esprili ret cevabı aldı

OPENAI'DAN İNCE GÖNDERMELİ YANIT

OpenAI ise bu sıra dışı teklifleri "endişe verici" ve "yıkıcı" olarak niteleyip reddetti. Ancak şirket, esprili bir not da ekledi: "Cesaretinizi takdir ediyoruz ama yüzde 50 hisse talep etmeyen daha geleneksel bir adayla ilerleyeceğiz."

