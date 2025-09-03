Türk girişimci CEO’luk için başvurdu: Dünya devinden esprili ret cevabı aldı

Öztok, LinkedIn'de paylaştığı mesajında "Şansımı bu kez çok daha büyük bir şey için denedim" diyerek hem başvuru detaylarını hem de OpenAI'dan gelen yanıtı paylaştı.

"YÖNETİCİLERİN YERİNE CHATGPT AJANLARI"

Öztok'un başvurudaki en dikkat çeken vaadi, şirketin tüm üst düzey yöneticilerini (C-Suite) ChatGPT ajanlarıyla değiştirmek oldu. Bununla da kalmayan girişimci; Meta'nın yapay zekâ ekibini "ömür boyu ChatGPT Plus" üyeliğiyle transfer edeceğini, sırf ismi için Google'ı satın alacağını ve GPT-6'yı yalnızca kendi tweet'leriyle eğiteceğini vadetti.

OPENAI'DAN İNCE GÖNDERMELİ YANIT

OpenAI ise bu sıra dışı teklifleri "endişe verici" ve "yıkıcı" olarak niteleyip reddetti. Ancak şirket, esprili bir not da ekledi: "Cesaretinizi takdir ediyoruz ama yüzde 50 hisse talep etmeyen daha geleneksel bir adayla ilerleyeceğiz."