Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Uydu Tabanlı Sayaç Okuma Sistemi'nde kritik eşik aşıldı

Plan-S’in yüzde 100 yerli imkanlarla geliştirdiği uydu tabanlı akıllı sayaç okuma sistemi 1000. modeme ulaştı. Proje geleneksel yöntemlere kıyasla maliyet açısından daha avantajlı olmasıyla dikkat çekiyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 13:54

Uydu Tabanlı Akıllı Sayaç Okuma Sistemi projesinde 1000. modeme ulaşıldı. Plan-S tarafından geliştirilen sistem, geleneksel yöntemlere kıyasla kayda değer verimlilik ve tasarruf potansiyeli sunuyor.

Adm Elektrik ile Aydın, Denizli ve Muğla'nın merkez ilçelerinde uygulanan proje kapsamında toplam 2000 adet modem yatırımının yaklaşık olarak yarısı teslim edildi. Farklı bölgelerdeki uygulamalarla modem sayısı 4 haneli rakamları buldu.

Uydu Tabanlı Sayaç Okuma Sistemi'nde kritik eşik aşıldı

YÜZDE 100 YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

Plan-S'in yakın yörüngedeki Connecta IoT Network uydularıyla doğrudan haberleşen, yüzde 100 yerli imkanlarla geliştirilen Connecta IoT Smart Meter Modem Pro cihazları, altyapı gerektirmeden güvenilir veri iletimi sağlıyor. Bu sistem sayesinde özellikle kırsal ve engebeli arazilerdeki sayaçlardan düzenli ve hatasız veri toplamak mümkün hale geldi.

Bu işbirliği, geleneksel yöntemlere kıyasla çok yönlü faydalar sunuyor. Tamamlanan fizibilite çalışmaları, uydu tabanlı sistemin ilk 5 yıllık dönemde bile geleneksel sisteme kıyasla çok daha düşük toplam maliyetlerle çalışacağını ortaya koydu.

Anlık ve güvenilir veri akışı, şebeke kayıplarının ve enerji kaçağının hızla tespit edilmesine olanak tanıyor. Saha ekiplerinin araçla seyahat ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıran sistem, yılda yaklaşık 115 bin metreküp karbon salınımının önüne geçilmesine de katkı sağlıyor.

Uydu Tabanlı Sayaç Okuma Sistemi'nde kritik eşik aşıldı

Adm Elektrik Ölçü Sistemleri Müdürü Bahri Barım, hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek ve operasyonel sürdürülebilirliği güçlendirmek için yenilikçi teknolojilere yatırım yaptıklarını söyledi.

Barım, "Plan-S ile yürüttüğümüz bu proje, maliyetleri optimize ederken aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuyor. Yaklaşık 1000 modem teslimatı, bu yolculuktaki kararlılığımızın ve ortak başarımızın bir göstergesi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte sektörde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Uydu Tabanlı Sayaç Okuma Sistemi'nde kritik eşik aşıldı

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay da "Connecta IoT Network ile sadece Türkiye'de değil, dünyada da elektrik dağıtımının verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Ulaştığımız bu önemli kilometre taşı, teknolojimizin sahada ne denli güçlü ve güvenilir olduğunun bir kanıtıdır. Bu proje, uzay vizyonumuzun en somut örneklerinden biridir." ifadesini kullandı.

Plan-S, bu yenilikçi çözümle Türkiye'nin enerji altyapısının dijital dönüşümüne öncülük ederken, küresel ölçekte de benzer projeler için bir referans model oluşturmayı amaçlıyor.

ETİKETLER
#dijital dönüşüm
#enerji verimliliği
#Plan-s
#Uydu Tabanlı Akıllı Sayaç Okuma
#Connecta Iot Network
#İnteligente Enerji
#Yerli Teknoloji
#Teknoloji
