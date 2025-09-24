Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, Almanya'nın Münih kentinden düzenlediği global lansman etkinliğinde uzun zamandır merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıttı. Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Üstün görüntü kalitesi için geliştirilen Xiaomi 15T Serisi, Leica iş birliğiyle tasarlanan gelişmiş bir üçlü kamera sistemiyle geliyor. Xiaomi 15T modelinde ana kamera, ultra geniş açı kamera ve telefoto kamera yer alırken; Xiaomi 15T Pro’da ise ana kamera, ultra geniş açı kamera ve Leica 5x Pro telefoto kamera bulunuyor.

XIAOMI 15T SERİSİ NELER SUNUYOR?

Her iki kamera sistemi de çok çeşitli senaryolarda etkileyici sonuçlar sunuyor. Çok yönlü kadraj seçenekleri için hem Xiaomi 15T Pro hem de Xiaomi 15T, farklı odak uzaklıklarında çekim yapma olanağı sağlıyor. Xiaomi 15T Pro, 15 mm’den 230 mm’ye kadar uzanan bir odak uzaklığı aralığı sunarken; Xiaomi 15T ise üç arka kamerasıyla 15 mm’den 92 mm’ye kadar farklı seçenekler sunuyor. Böylece kullanıcılar geniş manzaraları ya da en ince detayları hassasiyetle kadraja alabiliyor.

Xiaomi 15T Serisi’nin 50 MP ana kamerasının merkezinde yer alan Leica Summilux optik lens, temel modelde ƒ/1.7, Pro versiyonda ise ƒ/1.62 diyafram açıklığıyla olağanüstü detaylar yakalıyor. Lens, karmaşık detayların yanı sıra canlı renkler ve yüksek kontrastı, düşük ışıklı ortamlarda bile başarılı şekilde üretebiliyor. Xiaomi 15T Pro’da ise bu özellikler bir adım daha ileri taşınıyor; yüksek donanımlı Light Fusion 900 görüntü sensörü, 13,5 EV’lik yüksek dinamik aralığıyla netliği ve ton doğruluğunu önemli ölçüde artırıyor.

Xiaomi T Serisi’nde ilk kez kullanılan Leica 5x Pro telefoto kamera ile Xiaomi 15T Pro, etkileyici bir 5x optik yakınlaştırma, 10x optik seviyesinde yakınlaştırma ve 20x’e kadar Ultra Yakınlaştırma sunarak geniş manzaralardan detaylı çekimlere kadar çok çeşitli sahneler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Ayrıca, her iki cihazda da selfie ve video görüşmeleri için 32 MP ön kamera bulunuyor.

Serinin son teknoloji kamera donanımına eşlik eden Xiaomi AISP 2.0, markanın yeni nesil hesaplamalı fotoğrafçılık platformu olarak öne çıkıyor. PortraitLM 2.0 ve ColorLM 2.0 gibi özelliklerle birlikte Xiaomi AISP 2.0, derinlik algısı, ton aralığı ve renk doğruluğunu geliştirerek, her iki modelde de daha doğal ve gerçekçi fotoğrafların minimum düzenleme ihtiyacıyla elde edilmesini sağlıyor.

Bu gelişmeler, özellikle Master Portrait özelliği için büyük avantaj sağlıyor; bir önceki serinin portre kabiliyetleri üzerine inşa edilen bu yeni özellik, arka plan ışığı için Wide ve Bubbles gibi yepyeni bokeh efektleri sunuyor ve kullanıcıya diyafram efekti ile odak uzaklığını ayrı ayrı ayarlama imkânı veriyor. Öte yandan, anlık kareleri yakalamak isteyenler için Leica sokak fotoğrafçılığı modu, kilit ekranından hızlı çekim imkânı sağlıyor. Kullanıcılar, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm ve yalnızca Xiaomi 15T Pro’da bulunan yakın plan çekimler için 135 mm gibi ikonik odak uzaklıklarına anında erişebiliyor.

Video çekimi konusunda da Xiaomi 15T Serisi, içerik üreticilerine profesyonel seviyede özellikler sunuyor. Her iki model de, tüm odak uzaklıklarında 4K 30fps HDR10+ video kaydı desteğiyle, hangi lens kullanılırsa kullanılsın canlılık ve kontrast açısından tutarlılık sağlıyor. Öte yandan, Xiaomi 15T Pro, ana kamerasıyla 4K 120fps yüksek hızlı çekim desteği sunarak, kullanıcıların sinematik klipleri hassas kare kontrolüyle oluşturmasına imkân tanıyor. Post prodüksiyon için ise, LUT desteğiyle birlikte 4K 60fps 10-bit Log kayıt özelliği sunuluyor ve bu sayede geniş bir düzenleme esnekliği sağlanıyor.

Fotoğraftan videoya kadar Xiaomi 15T Serisi’nin kamera sistemi, ister anlık kareler ister özenle kurgulanmış hikâyeler olsun, kullanıcıların zahmetsizce kontrol edebileceği ve unutulmaz sonuçlar elde edebileceği eksiksiz bir çözüm sunuyor.

Görüntü özelliklerindeki gelişmelerin yanı sıraXiaomi 15T Serisi mobil bağlantıda da önemli yeniliklerle birlikte geliyor ve kullanıcıların farklı ortamlarda nasıl iletişimde kalacağını yeniden tanımlıyor. Bu yeniliklerin merkezinde, gelişmiş teknolojilerden oluşan Xiaomi Astral Communication yer alıyor ve Xiaomi 15T Serisi ile birlikte dünya çapında ilk kez sunulan Xiaomi Offline Communication özelliğini içeriyor.¹ Bu özellik sayesinde, Xiaomi 15T Serisi cihazlar arasında doğrudan sesli iletişim kurulabiliyor; Xiaomi 15T Pro için 1,9 km’ye, Xiaomi 15T için ise 1,3 km’ye kadar olan mesafelerde, hücresel veya Wi-Fi sinyali olmadan bağlantı sağlanabiliyor. Özellikle orman, çöl veya uzak doğa yürüyüşleri gibi açık alanlarda, geleneksel şebekelerin erişemediği durumlarda ekstra bir güvenlik ve iletişim katmanı sunuyor.

Farklı koşullarda kararlı ve uyumlu bağlantı sağlamak için, Xiaomi Astral Communication aynı zamanda GPS, Wi-Fi, Bluetooth ve hücresel sinyalleri esnek bir şekilde kullanan Xiaomi Surge T1S Tuner içeriyor. Bu teknoloji, genel hücresel performansı artıran yüksek performanslı antene sahip Super Antenna Array ve sinyal kalitesini en üst düzeye çıkaran Yapay Zekâ Destekli Akıllı Anten Değiştirme özelliğiyle birlikte çalışıyor. Sonuç olarak video izlerken, navigasyon kullanırken ya da oyun oynarken bu entegre sistem sayesinde bağlantılar daima güçlü ve stabil kalıyor.

İletişim teknolojisinin yanı sıra, Xiaomi 15T Serisi en yeni yazılım güncellemelerini de Xiaomi HyperOS 3 ile alıyor.. Kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Xiaomi HyperOS 3, ilk kez Xiaomi 15T Serisi ile global olarak sunuluyor.Gelişmiş çoklu görev yetenekleri, daha hızlı uygulama başlatma süreleri ve kilit ekranları, duvar kağıtları, simgeler, pencere öğeleri ve tamamen yeni bir bildirim tasarımı dahil olmak üzere yeniden tasarlanmış arayüz unsurları ile geliyor. Tüm bunların yanı sıra, sistem düzeyinde entegre Xiaomi HyperAI ve cihazlar arası gelişmiş bağlantı özellikleri, verimliliği artırarak, kullanıcıların içerikleri kolayca paylaşmasını ve senkronize etmesini sağlayacak.

Xiaomi 15T Serisi’nin büyük, parlak ve canlı ekranı, güçlü donanım ve bağlantı özelliklerini tamamlayan en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. ,. 6,83 inçlik geniş ekranı sayesinde Xiaomi 15T serisi, içerik üretiminden okumaya, film izlemekten oyun oynamaya kadar tüm deneyimleri daha sürükleyici ve etkileyici bir görsel kaliteyle sunuyor.2Maksimum 3200 nit tepe parlaklık sayesinde ekran, parlak ışık altında bile netliğini koruyor ve çok farklı ortamlarda her zaman yüksek görünürlük sağlıyor. 1.5K çözünürlüğü ise görüntüleri olağanüstü canlılık ve ton doğruluğuyla işleyerek, fotoğraf, video ve grafikleri çarpıcı ayrıntılarla göz alıcı bir şekilde yansıtıyor.

Xiaomi 15T Pro, görsel deneyimi bir adım öteye taşıyor. LIPO teknolojisi sayesinde tüm kenarlarda ultra ince, sadece 1.5 mm kalınlığında çerçeveler sunuyor. Önceki seriye göre %27 daha ince olan bu çerçeveler cihazın genel boyutunu artırmadan, kenardan kenara uzanan daha büyük bir ekran hissi yaratıyor. Ayrıca, Xiaomi 15T Pro’nun ekranı, 144 Hz’ye kadar ulaşan ultra akıcı bir yenileme hızıyla, kaydırma ve tüm etkileşimlerde daha hızlı ve tepkisel bir deneyim sağlıyor. Konforlu ve uzun süreli kullanım için, tam parlaklıkta DC karartma ve gelişmiş göz koruma teknolojileri içeriyor.

Öte yandan, Xiaomi 15T modeli akıcı kaydırma için 120 Hz’ye kadar yenileme hızı desteği sunuyor. Göz sağlığını desteklemek için, 3840 Hz PWM karartma teknolojisini kullanıyor. Bu sayede ekran titremesini etkili biçimde azaltarak, özellikle gece okumalarında veya düşük ışıklı ortamlarda uzun süreli kullanımı daha konforlu hâle getiriyor.

Güçlü bir ekran deneyimi, aynı derecede başarılı bir donanım gerektirir. Xiaomi 15T Serisi, günümüz kullanıcılarının taleplerini karşılayacak yüksek performans ve verimli ısı yönetimi sunuyor. Hem Xiaomi 15T hem de Xiaomi 15T Pro’nun ince gövdesinin içinde, uzun süreli enerji sağlayan 5500 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Xiaomi 15T Pro, hem 90W kablolu HyperCharge hem de 50W kablosuz HyperCharge desteğiyle esnek ve hızlı şarj imkânı sunarken; Xiaomi 15T ise 67W HyperCharge ile kullanıcıların uzun süre beklemelerine gerek kalmadan hızlıca şarj oluyor. Ayrıca, uzun ömürlü bir kullanım için tasarlanan pili, 1600 şarj döngüsünden sonra bile kapasitesinin %80’ini koruyabiliyor. Pil tamamen boşalmış olsa bile, şarj aleti takıldığında cihaz dört saniyeden kısa sürede açılabiliyor.

Xiaomi 15T Pro, gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 9400+’den alırken Xiaomi 15T ise MediaTek Dimensity 8400-Ultra’dan güç alıyor. Her iki işlemci de, kendi önceki nesillerine göre işlemci ve GPU performansında önemli bir artış sunarak, çok çeşitli görevlerde akıcı ve hızlı bir kullanım deneyimi sağlıyor.

Yüksek performansın yanında, uzun süreli kullanımda konforu korumak için üst düzey bir ısı yönetim sistemi de kritik önem taşıyor. Xiaomi 15T Serisinde bu noktada Xiaomi 3D IceLoop Sistemi devreye giriyor. Geleneksel pasif soğutma sistemleri, iç bileşenlerden ısıyı telefona yavaşça aktarırken, Xiaomi 3D IceLoop Sistemi buhar ve sıvıyı verimli şekilde birbirinden ayırıyor ve işlemci için özel olarak tasarlanmış 3D bir çıkıntı barındırıyor. Bu tasarım, ısıyı SoC gibi ana kaynaklardan uzaklaştırıp cihaz yüzeyine eşit şekilde dağıtarak, hem performansın hem de elde tutma konforunun uzun süre korunmasını sağlıyor.

Tüm bu ileri teknoloji performans, Xiaomi’nin şıklık, dayanıklılık ve konforlu kullanım arayışını yansıtan rafine ve üst düzey bir tasarımla buluşuyor. Xiaomi 15T Serisi’nin yekpare cam fiber arka yüzeyi ve pil kapağı, kusursuz bir dış görünüm sunarken, düz çerçeve yapısı ise modern tasarım anlayışıyla mükemmel bir uyum gösteriyor. Hafifçe yuvarlatılmış kenarlar ise hem daha sofistike bir görünüm kazandırıyor hem de elde rahat bir tutuş sağlıyor.

Xiaomi 15T Serisi, sadece şık bir tasarım ve premium bir his sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha uzun ömürlü kullanım için geliştirilmiş dayanıklılığıyla da ekstra güven ve gönül rahatlığı sağlıyor. Bu dayanıklılık, ekranında kullanılan Corning® Gorilla® Glass 7i ile başlıyor. Cihazın camı, önceki nesle göre %100 daha fazla çizilme direnci sunuyor ve şık olduğu kadar sağlam cam fiber arka yüzeyle birleşerek dayanıklılığı ve estetiği bir arada sunuyor. Her iki model de artık 3 metreye kadar tatlı suya dayanabiliyor ve IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası ile geliyor.

Temel modelden farklı olarak Xiaomi 15T Pro, yüksek mukavemetli 6M13 alüminyum alaşımlı çerçevesiyle darbeye karşı artırılmış koruma ve üstün yapısal dayanıklılık sunuyor. Siyah, Gri ve lüks Mocha Gold gibi renk seçenekleriyle sunulan bu model, hem detaylara hem de dayanıklılığa önem verenler için özenle tasarlandı. Xiaomi 15T ise Siyah, Gri ve göz alıcı Rose Gold renk seçenekleriyle geliyor. Rose Gold seçeneği, modayı ve inceliği bir arada arayanlara hitap ediyor.

XIAOMI 15T VE XIAOMI 15T PRO FİYATI

Xiaomi 15T Pro, Siyah, Gri ve Mocha Gold olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Xiaomi 15T Pro, üç farklı depolama seçeneğiyle 46.999 TL’den başlayan fiyatlarla raflarda olacak.

Xiaomi 15T ise Siyah, Gri ve Rose Gold renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak. Xiaomi 15T, iki farklı depolama seçeneğiyle 36.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.