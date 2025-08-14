Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 | Murat Makas

YouTube'da yeni dönem başlıyor! Kanıtlamanız gerekecek

YouTube, çocukların uygunsuz içeriklere erişimini engellemek için yeni bir yapay zekâ sistemi geliştiriyor. ABD’de sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen özellik, kullanıcıların yaşını tespit ederek güvenlik önlemlerini devreye alacak.

YouTube'da yeni dönem başlıyor! Kanıtlamanız gerekecek
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 09:27

YouTube, çocukların uygunsuz içeriklere erişmesini engellemek için yeni bir yapay zekâ sistemini devreye alıyor. ABD’de sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilecek sistem, zamanla daha geniş kitlelere yayılacak. Amaç, kullanıcıların platformdaki etkinliklerinden yola çıkarak 18 yaşın altında olup olmadığını tespit etmek.

Sistem; izlenen video türleri, yapılan aramalar ve hesabın ne kadar süredir aktif olduğu gibi verileri analiz edecek. Yapay zekâ tarafından "reşit değil" olarak işaretlenen hesaplar, otomatik olarak 'un gençlere yönelik güvenlik önlemlerine geçirilecek. Bu önlemler arasında şiddet veya cinsel içerik kısıtlamaları, tavsiye edilen içeriklerin sınırlandırılması, kişiselleştirilmiş reklamların kapatılması ve "mola ver" uyarıları bulunuyor.

YouTube'da yeni dönem başlıyor! Kanıtlamanız gerekecek

YANLIŞ TESPİT OLURSA NE OLACAK?

Yetişkin olup da yanlışlıkla “18 yaş altı” olarak sınıflandırılan kullanıcılar, yaşlarını kanıtlamak için devlet tarafından verilen bir kimlik, kredi kartı ya da selfie yüklemek zorunda kalacak. Bu durum, özellikle konusunda hassas olan kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda.

Sosyal medyada #boycottyoutube etiketiyle paylaşımlar yapan kullanıcılar, YouTube’a kişisel verilerini vermek istemediklerini dile getiriyor. Elektronik Gizlilik Bilgi Merkezi'nden avukat Suzanne Bernstein, "Çok hassas kişisel bilgilerin istenmesi konusunda insanların rahatsız olması gayet anlaşılır" yorumunu yaptı.

YouTube'da yeni dönem başlıyor! Kanıtlamanız gerekecek

NEDEN ŞİMDİ?

YouTube, bu adımı sosyal medyada yaş doğrulama konusundaki eleştiriler ve yasal baskılar sonrası atıyor. Daha önce sahte doğum tarihiyle hesap açan gençlerin platformun güvenlik önlemlerini aşması sıkça gündeme gelmişti. Benzer şekilde Meta ve TikTok da yapay zekâ ile yaş tespiti yapan sistemler geliştirdi.

YouTube'da yeni dönem başlıyor! Kanıtlamanız gerekecek

Özellikle Birleşik Krallık'ta geçen ay yürürlüğe giren Online Safety Act gibi düzenlemeler, çevrim içi platformların çocuk güvenliğine yönelik adımlarını hızlandırdı. YouTube, bu sistemin diğer ülkelerde başarılı şekilde çalıştığını ve ABD'deki pilot uygulamanın da kısa sürede yaygınlaştırılacağını açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Football Manager ne zaman çıkacak? İlk tanıtım fragmanı yayınlandı
Ay'ın rengi mosmor oldu! Sebebi ise Samsung
ETİKETLER
#gizlilik
#youtube
#yapay-zeka
#Çocuk Güvenliği
#Yaş Doğrulama
#Teknoloji
