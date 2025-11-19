Araçlar perte çıktı, sürücüler ağır yaralandı! Otomobillerin son hali şoke etti

Aksaray'da iki otomobil feci şekilde çarpıştı. R.Ç. (19) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen M.G. (39) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen her 2 araçta da sürücüler ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.