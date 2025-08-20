İki farklı kaza anı kamerada!

Mersin'de meydana gelen iki ayrı motosiklet kazası saniye saniye güvenlik ve araç kamerasına yansıdı. Kaza anları sürücülerin yaptığı hataları gözler önüne serdi. İlk kaza, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Türbe Caddesi'nden gelen bir motosikletle, ara yoldan gelen otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise Merkez Akdeniz İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan motosiklet, önündeki araç ani fren yapınca kaza meydana geldi. Kaza anı seyir halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kazalar dikkatsizlik ve tedbirsizlikleri ortaya çıkardı.