Feci çarpışma kamerada: Motosikletteki 2 kişi yola savruldu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletle aynı yönde ilerleyen otomobil manevrayla dönüş yapmak isterken, durakladı. Bu sırada motosiklet, otomobile çarptı. Kazada motosikletten yere savrulan 2 genç yaralandı. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınırken, otomobille motosikletin çarpıştığı anlar ve şahısların yere savrulduğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.