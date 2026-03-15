İran füzesiyle hayatını kaybetmişti! Genç şoföre mezar olan tırın görüntüsü ortaya çıktı

Afganistan dönüşünde İran'ın Tebriz şehrinde tırına füzenin şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Hataylı tır şoförü Hüseyin Fırat’a mezar olan tırı görüntülendi. Hayatını kaybeden evladının ayakkabılarını yanında taşıyan baba tarafından kaydedilen görüntülerde, füzenin deldiği asfalt yol dikkat çekerken şarapnel parçasının tırda oluşturduğu hasar da görüldü.