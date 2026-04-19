Kestirmeden gideyim derken canından oldu! Antalya’da acı ölüm kameraya yansıdı

Antalya'nın Serik ilçesinde eski muhtar Adem Duraman, katıldığı bir düğünden çıktıktan sonra misafir olarak kaldığı adrese dönmek üzere yola çıktı. Ancak Duraman'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren aramalar sonucunda Adem Duraman, apartman bahçesindeki otopark giriş boşluğunda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Duraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle Duraman'ın, kestirme yol kullanmak isterken apartman duvarından atladığı ve dengesini kaybederek boşluğa düştüğü tespit edildi.

