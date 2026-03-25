Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet yola savruldu: Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada Soner A.'nın kullandığı elektrikli bisiklet, Hakan K.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaralanırken, ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, yaralanan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı kaydedildi.