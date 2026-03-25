Tel Aviv'e füze düştüğü anlar ortaya çıktı! İran'dan İsrail'in başkentine saldırı

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken İran, sabah saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füze saldırısı düzenledi. İran'ın düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Füzenin Tel Aviv'de bir sokağa isabet ettiği anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, bir aracın füzenin isabet etmesi ile ters döndüğü görüldü. Saldırıda, 6 kişi yaralanmıştı.