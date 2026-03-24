Otomatik bariyeri kırıp otoparka böyle girmişler! Olay anı kameralarda

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde araç kullanan ve alkollü oldukları öne sürülen şahıslar, bir iş yerine ait otoparkı kullanmak istedi. Otomatik bariyerin açılmaması üzerine şahısların bariyeri tutarak kaldırdıkları, ardından zorlayarak kırdıkları ve araçla içeri girdikleri öğrenildi. Şahısların otopark içerisine girdikten sonra araçla bir süre tur attıkları belirtildi. Olay anına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.