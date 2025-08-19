Son görüntüleri ortaya çıktı! Fotoğraf çekmek için denize girdi, gözden kayboldu

İstanbul Arnavutköy Karaburun sahilinde meydana gelen olayda fotoğraf çekmek için denize giren Nureddin Toraman, bir süre sonra gözden kayboldu. Sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı. Toraman'dan hala bir iz bulunamazken son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Toraman'ın elinde telefonuyla sahilde kayıt yaptığı sırada dalganın vurmasıyla yere düştüğü anlar yer aldı.