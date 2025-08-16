Menü Kapat
28°
Yaşam
Avatar
Editor
 Merve Yaz

26 yıldır dinmeyen acı! 'Acaba ölenler mi kurtuldu?'

Marmara depreminin üzerinden tam 26 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 depreminde kardeşi, yengesi, yeğenleri ve amcalarının da aralarında olduğu 12 yakınını kaybeden Emin Güler'in sözleri yürek yaktı. Güler, 26 yıldır acısının tazeliğini koruduğunu belirterek, "Ağustos ayı olmasın ya da takvim atlasın istiyorum" dedi.

26 yıldır dinmeyen acı! 'Acaba ölenler mi kurtuldu?'
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.08.2025
11:31
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
11:31

Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 'nin üzerinden 26 yıl geçse de depremzedelerin yüreğindeki sızı tazeliğini koruyor. Bu kişilerden biri de depremi yaşadığında 32 yaşında olan ve kardeşi başta olmak üzere yeğenleri, amcaları ve yengelerinin de aralarında olduğu ailesinden 12 kişiyi kaybeden Emin Güler...

26 yıldır dinmeyen acı! 'Acaba ölenler mi kurtuldu?'

"HER GİTTİĞİM EV YIKIKTI"

Deprem gerçeğiyle 17 Ağustos'ta tanıştığını belirten Güler, 45 saniyenin bitmek bilmediğini söyledi. Sarsıntının ardından sokağa çıktığında gördüğü manzarayı unutamadığını dile getiren Güler, "Sokağa çıktığımızda her yer yıkılmıştı, toz bulut içindeydi. Cehennemi düşünsek herhalde böyle bir şey düşünürdük. Diğer kardeşlerime bakmak için yürüyerek Çiftlik Mahallesi'ne gittim. Her gittiğim ev yıkıktı. Küçük kardeşimin evi çok kötü yıkılmıştı" dedi.

26 yıldır dinmeyen acı! 'Acaba ölenler mi kurtuldu?'

"HER GÜN KARDEŞİMİZİN YIKILAN BİNASINA GİTTİK"

Günlerce enkaz başında yakınlarını beklediğini ifade eden Güler, o anları şöyle anlattı:
"Mobilyacıyım. İşimden dolayı biraz takım, taklavat malzemelerim vardı. Her gün o malzemelerle küçük kardeşimizin yıkılan binasına gidiyorduk. 'Bugün mü çıkar? Sağ mı çıkar?' diye düşünüyorduk. Hatta kendisinin küçük bir çocuğu vardı, yeğenim 5 yaşındaydı. Ben, 'En azından çocuk çıkar' diye düşünmüştüm. O küçük. Hani bir köşede boşluk kalmıştır, oraya girmiştir diye. O da çıkmadı" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

26 yıldır dinmeyen acı! 'Acaba ölenler mi kurtuldu?'

"TABİİ PANİK HALİNDEYDİK, MANTIKLI DÜŞÜNEMİYORDUK"

17 Ağustos gecesi hissettiklerini de paylaşan Emin Güler, "Deprem tecrübemiz yoktu fakat sallandığımızda ben ilk saniyelerde uyandım ve 'Deprem oluyor' dedim. Fakat çok kötü sallanıyordu. Yani ben bir depremin bu derece yana, sağa, sola, yukarı, aşağı etkileyeceğini düşünmezdim derken elektrikler gitti. Tabii korku, panik içindeydik. Yıkılacak mıyız, dışarı mı çıkalım, içerisi daha mı muhafazalı karar veremiyorsunuz. Sonra Harbiş sitesinin yıkım sesi geldi. Ben çatı göçtü zannettim, kiremit sesi geliyor böyle. Camdan baktığımda böyle toz bulutuydu, böyle 50-100 metre aramız vardı siteyle. O zaman daha çok durumun ciddiyetini anladım. Tabii panik halindeydik, mantıklı düşünemiyorduk. Yatalım mı, kalkalım mı, koşalım mı, alt kata mı inelim? Bilemiyorduk."

ETİKETLER
#Marmara Depremi
#depremzede
#17 Ağustos Depremi
#Yaşam
