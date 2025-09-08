Adana'dan yürek burkan haber! Çaresiz anne-kız oto yıkamacıda yaşıyor

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evleri yanan annek-kız, oto yıkamacıda yaşamaya başladı.



Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kızıyla birlikte oturan Hatice Aycan'ın (39) evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında Hatice Aycan ve kızı Nehir Tunalı (12) evde olmadığı için can kaybı yaşanmazken, eşyalar küle döndü.

EVSİZ KALDILAR

Aylık 6 bin lira vererek kirada oturdukları evlerinin yandığını öğrenen anne-kız mağdur oldu. Kalacak yeri olmayan anne-kız şimdi yanan evin yanındaki oto yıkamacıda yaşamak zorunda kaldı.

DEVLETİN VERDİĞİ 2 BİN TL İLE GEÇİNMEYE ÇALIŞIYOR



Aycan, eşinden ayrı olduğunu, devletten aldığı aylık 2 bin lira ile geçinmeye çalıştığını belirterek, "Evimiz yandığı için kızımla birlikte oto yıkamacıda kalıyoruz. Ev kiramı zaten zor ödüyordum. Şimdi de eşyalarımın çoğu yandı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.



6. sınıf öğrencisi olan Nehir Tunalı ise evleri yandığı için bir hafta okula gidemeyeceğini zor durumda olduklarını söyledi.